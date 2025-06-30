NBA／詹姆斯執行球員選項留湖人 迎接破紀錄第23個賽季
美國職籃NBA湖人球星詹姆斯的經紀人保羅今天告訴ESPN，詹姆斯已決定執行2025-26賽季價值5260萬美元的球員選項，繼續效力湖人。這將會是詹姆斯生涯第23個賽季，獨步NBA。
保羅（Rich Paul）告訴體育媒體ESPN，NBA得分王詹姆斯（LeBron James）希望在下個賽季乃至未來幾年繼續爭奪總冠軍，並將密切關注湖人隊的動態，以及球隊在這個休賽季是否正著手打造一支具備爭冠實力的陣容。
現年40歲的詹姆斯即將迎來破紀錄的第23個NBA賽季。他先前曾表示，自己仍不確定是否只剩最後一季，還是想再打好幾年。
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