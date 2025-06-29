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NBA／直言布朗、懷特非賣品 綠衫軍副總裁：很幸運擁有他們

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗(左)和懷特。 美聯社
布朗(左)和懷特。 美聯社

波士頓塞爾蒂克籃球營運副總裁札倫（Mike Zarren）在2025年選秀會結束後表示，球隊在選秀前後從未考慮交易布朗（Jaylen Brown）或懷特（Derrick White）兩大戰將，也否認任何相關傳聞。

儘管多位媒體人士曾指出，聯盟中有不少球隊主動向塞爾蒂克探詢布朗與懷特的交易可能，但報導也普遍認為綠衫軍不太可能放走這兩位主力球星。

「這兩位球員都是非常非常優秀的NBA球員，我們從未有任何接近認真的交易討論。」札倫強調，「我不清楚那些傳聞從何而來，但布朗與懷特是我們球隊的重要核心，我們很幸運能擁有他們。」

在選秀會之前，塞爾蒂克為了重整團隊薪資問題，分別將哈勒戴（Jrue Holiday）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）送到波特蘭、亞特蘭大。

這兩筆交易為球隊在薪資與豪華稅方面一共節省超過2.5億美元，成功脫離「第二層硬上限」的豪華稅懲罰區。

札倫坦言，這些交易決定就是為了因應新勞資協議的高額懲罰。

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