NBA／美媒專家狠評楊瀚森 防守與對抗性成最大隱患
來自中國大陸的20歲年輕長人楊瀚森，在今年選秀會上以首輪第16順位加入拓荒者，引發外界高度關注與討論。美媒《The Athletic》也在近日趁著這股熱潮，邀請兩位專家針對楊瀚森作出評價，他們毫不留情地點出他目前並不具備在NBA打球的實力。
楊瀚森先前效力CBA青島雄鷹，成為自姚明、易建聯後，第3位中國出生的首輪新秀。不過，原先各家選秀預測單位的預測為他大概率在次輪才會中選，但卻在沒有被邀請進「小綠屋」的情況下，高順位被拓荒者挑中，大跌各方專家眼鏡，就連他本人都直呼意外。
《The Athletic》專家韋辛尼（Sam Vecenie）認為雖然楊瀚森具有良好的傳球視野與解讀比賽的能力，但他也強調，楊瀚森容易缺乏爆發力與橫向移動能力，這可能會使他無法在聯盟中與其他禁區球員對抗。此外，他的防守能否轉換到更高層級的賽事，也被韋辛尼認為是個大問題。
韋辛尼在文中補充，楊瀚森特點之一的外圍投射在面對更高強度的賽事時，同樣難以發揮，與他相同類型的球員像是約柯奇（Nikola Jokic）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、佛西維奇（Nikola Vucevic）以及唐斯（Karl-Anthony Towns），他們都需要能夠用肩膀去對抗長人，來建立自己在場上所需要的空間，但楊瀚森與他們相比身形仍過於單薄，「很遺憾，楊瀚森並不具備這種能力。」韋辛尼說道。
另一位數據專家霍林格（John Hollinger）則毫不留情地批評，楊瀚森並不具備在首輪中選的實力，他更直言道：「我完全無法理解這個選擇。」
霍林格接著表示，拓荒者目前禁區戰力已相當擁擠，即使後來決定買斷艾頓（Deandre Ayton）的合約，陣中還有威廉斯（Robert Williams III），以及去年第7順位克林根（Donovan Clingan）等中鋒，所以楊瀚森能否獲得上場機會都還是未知數。
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