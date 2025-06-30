NBA／柯瑞三分傳奇起點戰袍 拍出破紀錄天價5000萬

金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）不僅在球場上影響力十足，在場下同樣也不遑多讓。日前他生涯第2場比賽所穿著的球衣在蘇富比拍賣上以175.8萬美元（約新台幣5111萬）售出，創下柯瑞生涯最貴的實戰球衣拍賣金額紀錄。

這件球衣之所以別具意義，是因為它是柯瑞生涯投進第一顆三分球時所穿著的實戰球衣，柯瑞生涯一共投進4058顆三分，目前為NBA史上投進最多三分球的球員。對於廣大的「咖哩粉」來說，這件「開啟傳奇旅程」的戰袍，具有極高的收藏價值。

勇士球星柯瑞生涯第二場比賽實戰球衣 取自X

With this triple...Stephen Curry stands alone as the NBA's all-time leader in made threes.



What a moment at Madison Square Garden on TNT. pic.twitter.com/nXNA3u2Gyj — NBA (@NBA) 2021年12月15日

柯瑞生涯第二場比賽為2009年10月30日對上太陽，當時他出場39分鐘，投進生涯第一顆與第二顆三分球，全場繳出12分、2籃板、4助攻與1抄截的數據。

此外，美媒《Cllct》指出，該件球衣很有可能是柯瑞生涯最早流通於市場的一件球衣，因為柯瑞生涯出道戰的球衣未曾出現在公開市場上。而據悉柯瑞曾穿著該球衣出戰25場比賽，很可能是市面上流通的柯瑞球衣中穿著次數最高的一件。

先前柯瑞球衣的公開販售紀錄為170萬美元，是由一位買家向《MeiGray》公司購買柯瑞在2022年NBA總冠軍賽G6所穿的球衣，這件球衣同樣也具有極高的收藏價值，原因在於柯瑞當時穿著該球衣拿下生涯第4座總冠軍，首次奪下FMVP。而巧合的是，此次破紀錄球衣同樣是從《MeiGray》公司購得。

STEPH CURRY IS #NBAFINALS MVP AND HE'S FEELING IT pic.twitter.com/NskZsg2cPz — NBA UK (@NBAUK) 2022年6月17日

柯瑞目前生涯累積共投進超過4000顆三分球。 路透社

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