快訊

扯鈴教練當共諜判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織 法院判3年10月

台股漲多拉回…加權指早盤挫逾150點 台積電探1070元

重罰收效！未停讓行人肇事最高罰3萬6千元 新制今上路

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞三分傳奇起點戰袍 拍出破紀錄天價5000萬

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞新秀年的實戰球衣拍出天價。圖截自X
柯瑞新秀年的實戰球衣拍出天價。圖截自X

金州勇士隊當家球星柯瑞Stephen Curry）不僅在球場上影響力十足，在場下同樣也不遑多讓。日前他生涯第2場比賽所穿著的球衣在蘇富比拍賣上以175.8萬美元（約新台幣5111萬）售出，創下柯瑞生涯最貴的實戰球衣拍賣金額紀錄。

這件球衣之所以別具意義，是因為它是柯瑞生涯投進第一顆三分球時所穿著的實戰球衣，柯瑞生涯一共投進4058顆三分，目前為NBA史上投進最多三分球的球員。對於廣大的「咖哩粉」來說，這件「開啟傳奇旅程」的戰袍，具有極高的收藏價值。

勇士球星柯瑞生涯第二場比賽實戰球衣 取自X
勇士球星柯瑞生涯第二場比賽實戰球衣 取自X

柯瑞生涯第二場比賽為2009年10月30日對上太陽，當時他出場39分鐘，投進生涯第一顆與第二顆三分球，全場繳出12分、2籃板、4助攻與1抄截的數據。

此外，美媒《Cllct》指出，該件球衣很有可能是柯瑞生涯最早流通於市場的一件球衣，因為柯瑞生涯出道戰的球衣未曾出現在公開市場上。而據悉柯瑞曾穿著該球衣出戰25場比賽，很可能是市面上流通的柯瑞球衣中穿著次數最高的一件。

先前柯瑞球衣的公開販售紀錄為170萬美元，是由一位買家向《MeiGray》公司購買柯瑞在2022年NBA總冠軍賽G6所穿的球衣，這件球衣同樣也具有極高的收藏價值，原因在於柯瑞當時穿著該球衣拿下生涯第4座總冠軍，首次奪下FMVP。而巧合的是，此次破紀錄球衣同樣是從《MeiGray》公司購得。

柯瑞目前生涯累積共投進超過4000顆三分球。 路透社
柯瑞目前生涯累積共投進超過4000顆三分球。 路透社

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

柯瑞 勇士 Stephen Curry

相關新聞

NBA／詹姆斯執行球員選項留湖人 迎接破紀錄第23個賽季

美國職籃NBA湖人球星詹姆斯的經紀人保羅今天告訴ESPN，詹姆斯已決定執行2025-26賽季價值5260萬美元的球員選項...

NBA／柯瑞三分傳奇起點戰袍 拍出破紀錄天價5000萬

金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）不僅在球場上影響力十足，在場下同樣也不遑多讓。日前他生涯第2場比賽所穿著的球衣在蘇富比拍賣上以175.8萬美元（約新台幣5111萬）售出，創下柯瑞生

NBA／射手畢斯利涉及賭博醜聞遭調查 活塞續約急喊卡

體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA底特律活塞後衛畢斯利因涉及與NBA球賽和主題投注相關的賭博指控，正遭到美國聯邦檢...

NBA／直言布朗、懷特非賣品 綠衫軍副總裁：很幸運擁有他們

波士頓塞爾蒂克籃球營運副總裁札倫（Mike Zarren）在2025年選秀會結束後表示，球隊在選秀前後從未考慮交易布朗（Jaylen Brown）或懷特（Derrick White）兩大戰將，也否認任

NBA／「球哥交易案」騎士佔優 美媒評公牛未拿首輪籤太傷

日前達成的公牛騎士交易案，「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）與奧科羅（Isaac Okoro）互換東家，雖公牛看似換回更年輕的資產，但《ESPN》指出，騎士在不損失任何選秀籤的情況下，能夠拿到先發等

NBA／選秀最後順位也能出頭天！騎士射手喜簽11億合約

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今（29日）寫道，騎士球團與自由球員梅瑞爾（Sam Merrill）將簽署一份4年、價值3800萬美元（約台幣11億）的續約合同，新賽季將繼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。