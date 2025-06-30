快訊

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

林口宅配公司驚傳殺人案！41歲男遭女同事持刀猛刺胸口 送醫不治

BMW男台74北屯段撞護欄再追撞前車 橫跨三線道釀連環車禍6傷

NBA／替補悍將今夏投身自由市場 灰狼恐無力負擔薪資

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼球員亞歷山大-華克今夏將投入自由市場。 美聯社
灰狼球員亞歷山大-華克今夏將投入自由市場。 美聯社

就在灰狼決定與里德（Naz Reid）簽訂了一份價值5年1.25億美元（約台幣36.4億元）的續約合同後，球團可能已經沒有足夠的空間留下重要戰力亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）。

灰狼在角逐聯盟巨星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）失敗後，球隊高層便將目光轉至續約陣中長人里德，以鞏固禁區戰力。現年25歲的里德，本賽季可繳出14.2分、6籃板與2.3助攻的好表現，整體命中率為46.2%。

亞歷山大-華克（左）是雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（右）的表弟。 歐新社
亞歷山大-華克（左）是雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（右）的表弟。 歐新社

亞歷山大-華克上賽季場均可以得到9.4分、3.2個籃板和2.7次助攻，場均上場時間超過25分鐘，同樣與里德在板凳端扮演重要得分火力來源。

憑藉其防守的多樣性和可靠的三分投射，亞歷山大-華克場均出手4.5顆三分，命中率為38.1%，是灰狼連續兩年闖入西區冠軍賽的重要成員。

亞歷山大-華克本季薪資僅為430萬美元，隨著近幾年他在灰狼逐漸找到定位，成長為一名攻守兼備的悍將，這份合約顯然與他的身價「不匹配」。因此，據悉今夏他將投身自由球員市場，尋求一份更優渥的合約，這勢必也會對灰狼板凳深度造成不小衝擊。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

灰狼 Kevin Durant

相關新聞

NBA／詹姆斯執行球員選項留湖人 迎接破紀錄第23個賽季

美國職籃NBA湖人球星詹姆斯的經紀人保羅今天告訴ESPN，詹姆斯已決定執行2025-26賽季價值5260萬美元的球員選項...

NBA／哈登拒執行球員選項 改以2年23.8億新約續簽快艇

根據《ESPN》報導，洛杉磯快艇球星「大鬍子」哈登（James Harden）將拒絕價值3630萬美元的球員選項，預計與快艇簽下為期兩年、總價達8150萬美元的新合約。消息人士指出，該合約第二年為球員

NBA／「另一個起點的開始」 36歲歐陸傳奇射手感性宣告退休

在歐洲締造傳奇生涯後、又在美國職籃NBA打10個球季的鮑格達諾維奇，因左腳傷勢而在今天宣布高掛球鞋。這位36歲前鋒表示，...

NBA／替補悍將今夏投身自由市場 灰狼恐無力負擔薪資

就在灰狼決定與里德（Naz Reid）簽訂了一份價值5年1.25億美元（約台幣36.4億元）的續約合同後，球團可能已經沒有足夠的空間留下重要戰力亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Wa

NBA／柯瑞三分傳奇起點戰袍 拍出破紀錄天價5000萬

金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）不僅在球場上影響力十足，在場下同樣也不遑多讓。日前他生涯第2場比賽所穿著的球衣在蘇富比拍賣上以175.8萬美元（約新台幣5111萬）售出，創下柯瑞生

NBA／射手畢斯利涉及賭博醜聞遭調查 活塞續約急喊卡

體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA底特律活塞後衛畢斯利因涉及與NBA球賽和主題投注相關的賭博指控，正遭到美國聯邦檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。