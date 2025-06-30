NBA／替補悍將今夏投身自由市場 灰狼恐無力負擔薪資
就在灰狼決定與里德（Naz Reid）簽訂了一份價值5年1.25億美元（約台幣36.4億元）的續約合同後，球團可能已經沒有足夠的空間留下重要戰力亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）。
灰狼在角逐聯盟巨星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）失敗後，球隊高層便將目光轉至續約陣中長人里德，以鞏固禁區戰力。現年25歲的里德，本賽季可繳出14.2分、6籃板與2.3助攻的好表現，整體命中率為46.2%。
亞歷山大-華克上賽季場均可以得到9.4分、3.2個籃板和2.7次助攻，場均上場時間超過25分鐘，同樣與里德在板凳端扮演重要得分火力來源。
憑藉其防守的多樣性和可靠的三分投射，亞歷山大-華克場均出手4.5顆三分，命中率為38.1%，是灰狼連續兩年闖入西區冠軍賽的重要成員。
亞歷山大-華克本季薪資僅為430萬美元，隨著近幾年他在灰狼逐漸找到定位，成長為一名攻守兼備的悍將，這份合約顯然與他的身價「不匹配」。因此，據悉今夏他將投身自由球員市場，尋求一份更優渥的合約，這勢必也會對灰狼板凳深度造成不小衝擊。
🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言