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NBA／選秀最後順位也能出頭天！騎士射手喜簽11億合約

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士射手梅瑞爾。 路透社
騎士射手梅瑞爾。 路透社

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今（29日）寫道，騎士球團與自由球員梅瑞爾（Sam Merrill）將簽署一份4年、價值3800萬美元（約台幣11億）的續約合同，新賽季將繼續留在隊中，。

因球隊薪資空間有限，2025年最佳第六人候選人傑洛米（Ty Jerome）今夏可能將離隊尋求更豐厚的合約。因此，這筆交易被視為是鞏固了騎士隊控球後衛的深度，目前陣中後衛包含葛蘭德（Darius Garland）、波特（Craig Porter Jr.）、新加入的鮑爾（Lonzo Ball），以及梅瑞爾。

梅瑞爾在2020年第二輪第60順位被鵜鶘隊挑中，後被交易至公鹿隊，在生涯初期，他苦無上場機會，甚至一度面臨被裁掉的命運。直到加盟騎士後，他才開始逐漸嶄露頭角，擅長投射的他更向外界證明，即便他是選秀「最後順位」的球員，他仍然可以在聯盟占有一席之地。

現年29歲的梅瑞爾是本賽季幫助騎士隊躋身聯盟頂尖球隊的幾位角色球員之一，他場均出手5.2次三分，命中率高達37.2%，上賽季的他甚至三分命中率更「突破4成」，展現其精湛的外圍投射實力。

梅瑞爾今年一共出賽71場，場均上場將近20分鐘，並交出7.2分、2.2籃板與1.5助攻的成績；在2月2日對獨行俠一戰曾有過單場砍進9顆三分球的紀錄。

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騎士 Lonzo Ball

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