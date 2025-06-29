NBA／目標延續隊史最佳新秀紀錄 馬刺榜眼放話：我們會進季後賽

馬刺隊已經連6年沒能晉級季後賽，不過今年選秀會「榜眼」小哈波（Dylan Harper）霸氣說，球隊前途無量，很快就會有改變，「我們會進到季後賽。」

馬刺今年選秀會挑進前公牛隊名將哈波（Ron Harper）的兒子小哈波，他在入隊記者會強調，以季後賽為目標，相信球迷也會十分興奮，「有很多值得期待的事，天空才是我們團隊的極限。」

小哈波選擇了2號背號，上一位穿著2號的前輩正是拿過總冠軍賽MVP的雷納德（Kawhi Leonard）；小哈波也表達對奪下年度最佳新秀的渴望，期待能加入法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾（Stephon Castle）後，為馬刺締造史無前例的最佳新秀3連霸紀錄

「我不認為會毫無壓力，但我肯定想延續這件事（獲得年度新秀），這絕對是我的目標。」小哈波提到，個人目標是每天持續進步，一天一天來，從每位馬刺成員身上學習，他加入球隊的第一次訓練就見到3位球隊有「冠軍基因」的成員。

「我去訓練，然後偶然看到鄧肯（Tim Duncan）、波波維奇（Gregg Popovich）和吉諾布里（Manu Ginobili），這是其他任何球隊看不到的。」他還提到，馬刺就是成長過程中夢寐以求進入的球隊，「看著他們的王朝，你會忍不住想再接再厲，再增加幾個冠軍旗幟。」

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