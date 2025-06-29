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NBA／拒執行1.4億元球員選項 老將貝頓將與快艇商討續約

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇36歲老將貝頓。 路透社
快艇36歲老將貝頓。 路透社

據《ESPN》報導，洛杉磯快艇隊前鋒貝頓（Nicolas Batum）拒絕執行2025-26年賽季價值490萬美元（約台幣1.4億）的球員選項，今夏成為自由球員的他，據悉將與球隊商討續約事項，極有可能看到他在下賽季重披快艇戰袍。

消息人士透露，這位NBA老將貝頓和快艇隊都對續約感興趣。《ESPN》的馬克斯（Bobby Marks）表示，快艇可以560萬美元的起薪簽約貝頓的下一份合同，這相當於他2024-25年賽季薪水的120%；或者球團可動用部分1410萬美元的中產階級特例續留他。

36歲的貝頓本季在快艇隊的場均上場時間不足18分鐘，但他仍舊出賽78場，其中8次擔任先發，場均繳出4分、2.8籃板和1.1助攻，值得注意的是，他今年三分命中率為43.3%，創生涯新高。身高206公分的他，具有不錯的敏捷性與協調性，是一名出色的防守球員，且憑藉快速的三分出手能力，能有效拉開場上空間。

貝頓（右）是一名全能球員，在攻防兩端皆有出色發揮。 法新社
貝頓（右）是一名全能球員，在攻防兩端皆有出色發揮。 法新社

貝頓的全能表現在快艇首輪敗給金塊的系列賽中大放異彩。在季後賽中，他場均4.7個三分球，命中率接近40%，同時還有1.7次蓋帽和0.9次抄截，整體表現相比例行賽「更上一層樓」，讓球團更有信心續留這名「身經百戰」的沙場老將，快艇總管總裁佛蘭克（Lawrence Frank）在休賽期前表示，球隊「1000%」希望貝頓在新賽季回歸。

已進入聯盟長達18年的貝頓，先前曾表示，2025-26年賽季「很有可能」會是他生涯的最後一個賽季。

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