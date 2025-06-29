NBA／「球哥交易案」騎士佔優 美媒評公牛未拿首輪籤太傷

日前達成的公牛騎士交易案，「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）與奧科羅（Isaac Okoro）互換東家，雖公牛看似換回更年輕的資產，但《ESPN》指出，騎士在不損失任何選秀籤的情況下，能夠拿到先發等級的控衛補強後場戰力，被認為在本次交易案中略勝一籌。

現年27歲的鮑爾，儘管存在傷病疑慮，但他過去在鵜鶘較為健康的兩個賽季，場均能分別繳出11.8分、14.6分，且出賽場次都能穩定達50場以上，顯示在健康時，鮑爾仍是一名稱職的「後場指揮官」，也具備不俗的防守能力。

鮑爾的進駐主要能夠分擔後場核心葛蘭德（Darius Garland）的持球壓力，並且利用其身形優勢提升團隊的外圍防守能力，幫助騎士能夠在季後賽之路走得更遠。

此外，在交易奧科羅後，騎士球團將能稍微減輕一些薪資上的壓力。去年休賽季，奧科羅與騎士達成3年3800萬美元的續約合約，合約將走到2026-27年賽季，反觀鮑爾僅有2年2000萬美元的合約，其中第2年為球隊選項。

加上本季打出身價、今夏將成為自由球員的控衛傑洛米（Ty Jerome）很可能超出騎士球團的報價範圍，因此對於騎士來說，增加一名控球手與組織核心至關重要，鮑爾的到來可以暫時緩解球隊後衛線上的壓力，《ESPN》專家佩爾頓（Kevin Pelton）寫道：「在不放棄任何寶貴的選秀權的情況下，做到這一點是一個巨大的勝利。」

而公牛從騎士換來的奧科羅，雖然在防守端表現不俗，然而，他的進攻的表現是硬傷，本季他場均得分僅為6.1分，為生涯新低，三分命中率為37.1%，在今年季後賽他出賽9場，平均上場時間為14.2分，場均僅4.6分，上場時間與數據相較例行賽皆有所下滑。

因此，即便公牛透過此交易換回更年輕的資產，仍舊被認為是在這筆交易中吃虧的一方，佩爾頓認為，公牛隊本應要求額外的選秀權，以作為騎士隊獲得鮑爾的補償，但他們卻僅換回一名得分能力有限的防守悍將。

「問題在於公牛隊似乎仍然沒有意識到交易的市場價值。」佩爾頓說道。

The Cleveland Cavaliers are expected to lose Ty Jerome in free agency, per @ShamsCharania pic.twitter.com/qhYDbANKOW — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年6月28日

The Bulls are hilarious. Could’ve got a first round pick for Lonzo Ball at the trade deadline. Instead they end up with a rotation guy who was awful in the playoffs https://t.co/OKxTKo41Yu — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) 2025年6月28日

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