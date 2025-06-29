NBA／勇士「合格報價」開2.3億 庫明加等待自由市場反應

勇士隊確定給庫明加（Jonathan Kuminga）一紙790萬美元（約2.3億台幣）的「合格報價（Qualifying Offer）」，使庫明加成為受限制自由球員；兩位關鍵球員魯尼（Kevon Looney）和小裴頓（Gary Payton II）也將成為自由球員，球隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也表示，接續將在自由球場積極尋求補強機會。

2021年選秀會第7順位進入聯盟的庫明加，在勇士狀態有些尷尬，剛結束的賽季曾遭遇嚴重踝傷，連續休息31場例行賽才回歸，且在勇士交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後數度遭棄用，直到巴特勒和當家球星柯瑞（Stephen Curry）在季後賽成傷兵，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）才將庫明加「解凍」。

22歲的庫明加季後賽第二輪在柯瑞無法出賽下，最後4場場均有24.2分表現，是勇士表現最突出、最有爆發力的球員之一，例行賽也有15.3分、4.6籃板表現，不過和勇士關係曖昧，受訪時曾表態在勇士「從沒真正得到機會」。現在勇士開出報價，根據美媒報導，只剩籃網隊有機會提出超過2千萬美元的合約，勇士有權匹配任何報價，也可探詢「先簽後換」的可能。

小鄧利維先前曾提到，對庫明加的表現感到滿意，不過交易市場狀況難說，過往有成功經驗的勇士肯定會參與其中。

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