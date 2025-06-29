快訊

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

能取代米飯嗎？玉米料理多元又營養 專家提醒1族群要小心吃

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士「合格報價」開2.3億 庫明加等待自由市場反應

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士開出「合格報價（Qualifying Offer）」之後，讓庫明加成為受限制自由球員。 美聯社
勇士開出「合格報價（Qualifying Offer）」之後，讓庫明加成為受限制自由球員。 美聯社

勇士隊確定給庫明加（Jonathan Kuminga）一紙790萬美元（約2.3億台幣）的「合格報價（Qualifying Offer）」，使庫明加成為受限制自由球員；兩位關鍵球員魯尼（Kevon Looney）和小裴頓（Gary Payton II）也將成為自由球員，球隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也表示，接續將在自由球場積極尋求補強機會。

2021年選秀會第7順位進入聯盟的庫明加，在勇士狀態有些尷尬，剛結束的賽季曾遭遇嚴重踝傷，連續休息31場例行賽才回歸，且在勇士交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後數度遭棄用，直到巴特勒和當家球星柯瑞（Stephen Curry）在季後賽成傷兵，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）才將庫明加「解凍」。

22歲的庫明加季後賽第二輪在柯瑞無法出賽下，最後4場場均有24.2分表現，是勇士表現最突出、最有爆發力的球員之一，例行賽也有15.3分、4.6籃板表現，不過和勇士關係曖昧，受訪時曾表態在勇士「從沒真正得到機會」。現在勇士開出報價，根據美媒報導，只剩籃網隊有機會提出超過2千萬美元的合約，勇士有權匹配任何報價，也可探詢「先簽後換」的可能。

小鄧利維先前曾提到，對庫明加的表現感到滿意，不過交易市場狀況難說，過往有成功經驗的勇士肯定會參與其中。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

NBA／76人與巴特勒分道揚鑣 愛德華、佐蒙德回歸

NBA／不靠裁判也能成為傳奇！羅素揭格林觀點重新認識柯瑞

不讓柯瑞傳奇黯然謝幕 勇士瞄準字母哥的終極豪賭？

NBA／交易前柯爾認為勇士沒救了 曝熱火主帥有說巴特勒好話

相關新聞

NBA／公牛騎士傳交易 送走高薪低就「球哥」換3D側翼

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公牛與騎士傳出達成交易協議，送走自家控衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），換來騎士隊「3D側翼」奧科羅（Isaac Okoro）

NBA／勇士「合格報價」開2.3億 庫明加等待自由市場反應

勇士隊確定給庫明加（Jonathan Kuminga）一紙790萬美元的合約報價，使庫明加成為受限制自由球員；兩位關鍵球...

NBA／拓荒者主帥讚楊瀚森籃球智商 坦言不會說英文狀況特殊

拓荒者隊用今年首輪選秀第16順位，拿下中國大陸長人楊瀚森，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）在加盟記者會上，稱讚楊瀚森籃球智商很高，但也坦言不會說英文的狀況很特殊。 畢拉普

NBA／以養成字母哥當範例 基德：對湖人時把球給佛雷格

獨行俠在今年選秀會透過狀元籤選入「美國之子」佛雷格（Cooper Flagg），確立了球隊未來核心，在今天的加盟發佈會上...

NBA／大學得分王選秀乏人問津 湖人補強火力遞出雙向合約

在今年選秀會上只有一枚二輪選秀權的湖人，仍舊想辦法進行補強，先是透過兩次交易將55順位換成36順位，選進來自阿肯色大學的側翼體能怪物蒂埃羅（Adou Thiero）；之後又出手以雙向合約簽下今年NCA

NBA／湖人兩波交易神選潛力側翼 總管大讚：就像一頭野獸

儘管洛杉磯湖人在2025年選秀會並非眾所矚目的主角，原本僅握有一個第二輪55順位的選秀權，看似雞肋；但隨著經過今年季後賽的一些觀察，讓球隊高層徹底改變了想法。 湖人總管佩林卡（Rob Pelin

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。