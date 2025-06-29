NBA／公牛騎士傳交易 送走高薪低就「球哥」換3D側翼

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公牛與騎士傳出達成交易協議，送走自家控衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），換來騎士隊「3D側翼」奧科羅（Isaac Okoro）。

鮑爾近幾年飽受傷病所苦，在2021-22年賽季受傷後，他經歷多次手術都未能完全康復，而在2023年3月鮑爾又接受了左膝半月板和軟骨移植手術，一路缺席到今年賽季才回歸。

不過自今年3月初以來，鮑爾再度因右手腕扭傷長期缺陣，在缺席了2022-23年和2023-24年整個賽季之後，本季他也僅出賽35場，場均得到7.6分3.4籃板3.3助攻。

鮑爾是在2021年和公牛簽下4年8000萬美元的合約，今年2月雙方又達成2年2000萬美元的延長合約，其中2026-27年賽季為球隊選項。

連續幾個賽季的低出勤率，鮑爾被視為「高薪低就」的代表球員之一，加上公牛陣中已有吉迪（Josh Giddey）、懷特（Coby White）等多名主力後衛，使得球隊決定送走效力4個賽季的鮑爾。

騎士隊總管奧特曼（Koby Altman）和團隊這幾個月來一直關注著鮑爾，在2月份的交易截止日期前他們曾向公牛球團詢問他的情況，並最終在自由市場開啟之前敲定了這筆交易。

身高6呎5吋的奧柯羅在2020年以首輪第5順位被騎士挑中，之後逐漸成為球隊主力；去年休賽季，奧柯羅以騎士達成3年3800萬美元的續約合約，合約將走到2026-27年賽季。

此外，騎士球團在聲明中表示，後場主力葛蘭德（Darius Garland）預計將在10月訓練營開始前「完全康復並恢復籃球活動」。但也有傳聞指出，葛蘭德很可能會缺席下賽季的前幾場比賽，鮑爾的到來能夠暫時緩解季初球隊的「控衛荒」。

BREAKING: The Chicago Bulls are trading Lonzo Ball to the Cleveland Cavaliers for Isaac Okoro, sources tell ESPN. pic.twitter.com/W0FTrRhe7y — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年6月28日

Everyone was loving Lonzo’s clutch 3 😭🔥 pic.twitter.com/QEWz21s2qR — House of Highlights (@HoHighlights) 2025年3月1日

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