快訊

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

能取代米飯嗎？玉米料理多元又營養 專家提醒1族群要小心吃

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

NBA／公牛騎士傳交易 送走高薪低就「球哥」換3D側翼

聯合新聞網／ 綜合報導
「球哥」鮑爾（右）與奧科羅將互換東家。 美聯社
「球哥」鮑爾（右）與奧科羅將互換東家。 美聯社

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公牛騎士傳出達成交易協議，送走自家控衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），換來騎士隊「3D側翼」奧科羅（Isaac Okoro）。

鮑爾近幾年飽受傷病所苦，在2021-22年賽季受傷後，他經歷多次手術都未能完全康復，而在2023年3月鮑爾又接受了左膝半月板和軟骨移植手術，一路缺席到今年賽季才回歸。

不過自今年3月初以來，鮑爾再度因右手腕扭傷長期缺陣，在缺席了2022-23年和2023-24年整個賽季之後，本季他也僅出賽35場，場均得到7.6分3.4籃板3.3助攻。

鮑爾是在2021年和公牛簽下4年8000萬美元的合約，今年2月雙方又達成2年2000萬美元的延長合約，其中2026-27年賽季為球隊選項。

連續幾個賽季的低出勤率，鮑爾被視為「高薪低就」的代表球員之一，加上公牛陣中已有吉迪（Josh Giddey）、懷特（Coby White）等多名主力後衛，使得球隊決定送走效力4個賽季的鮑爾。

騎士隊總管奧特曼（Koby Altman）和團隊這幾個月來一直關注著鮑爾，在2月份的交易截止日期前他們曾向公牛球團詢問他的情況，並最終在自由市場開啟之前敲定了這筆交易。

身高6呎5吋的奧柯羅在2020年以首輪第5順位被騎士挑中，之後逐漸成為球隊主力；去年休賽季，奧柯羅以騎士達成3年3800萬美元的續約合約，合約將走到2026-27年賽季。

此外，騎士球團在聲明中表示，後場主力葛蘭德（Darius Garland）預計將在10月訓練營開始前「完全康復並恢復籃球活動」。但也有傳聞指出，葛蘭德很可能會缺席下賽季的前幾場比賽，鮑爾的到來能夠暫時緩解季初球隊的「控衛荒」。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

騎士 公牛 Lonzo Ball

相關新聞

NBA／公牛騎士傳交易 送走高薪低就「球哥」換3D側翼

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公牛與騎士傳出達成交易協議，送走自家控衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），換來騎士隊「3D側翼」奧科羅（Isaac Okoro）

NBA／勇士「合格報價」開2.3億 庫明加等待自由市場反應

勇士隊確定給庫明加（Jonathan Kuminga）一紙790萬美元的合約報價，使庫明加成為受限制自由球員；兩位關鍵球...

NBA／拓荒者主帥讚楊瀚森籃球智商 坦言不會說英文狀況特殊

拓荒者隊用今年首輪選秀第16順位，拿下中國大陸長人楊瀚森，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）在加盟記者會上，稱讚楊瀚森籃球智商很高，但也坦言不會說英文的狀況很特殊。 畢拉普

NBA／以養成字母哥當範例 基德：對湖人時把球給佛雷格

獨行俠在今年選秀會透過狀元籤選入「美國之子」佛雷格（Cooper Flagg），確立了球隊未來核心，在今天的加盟發佈會上...

NBA／大學得分王選秀乏人問津 湖人補強火力遞出雙向合約

在今年選秀會上只有一枚二輪選秀權的湖人，仍舊想辦法進行補強，先是透過兩次交易將55順位換成36順位，選進來自阿肯色大學的側翼體能怪物蒂埃羅（Adou Thiero）；之後又出手以雙向合約簽下今年NCA

NBA／湖人兩波交易神選潛力側翼 總管大讚：就像一頭野獸

儘管洛杉磯湖人在2025年選秀會並非眾所矚目的主角，原本僅握有一個第二輪55順位的選秀權，看似雞肋；但隨著經過今年季後賽的一些觀察，讓球隊高層徹底改變了想法。 湖人總管佩林卡（Rob Pelin

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。