NBA／大學得分王選秀乏人問津 湖人補強火力遞出雙向合約

在今年選秀會上只有一枚二輪選秀權的湖人，仍舊想辦法進行補強，先是透過兩次交易將55順位換成36順位，選進來自阿肯色大學的側翼體能怪物蒂埃羅（Adou Thiero）；之後又出手以雙向合約簽下今年NCAA得分王迪克森（Eric Dixon）。

迪克森身高6呎8吋，出身維拉諾瓦大學（Villanova），在NCAA征戰5年，今年大放異彩，以場均23.3分榮登全美得分王。

雖然迪克森並非優異的籃板手或防守者，大學生涯平均5.6籃板，但得分火力絕對不容小覷。本季他場均出手7.2記三分球，三分命中率高達40.7%，整體命中率為 45.1%；整個大學生涯則累積三分命中率為38.7%。此外，他本季場均罰球6.1次，命中率高達81.3%。迪克森另外還有場均5.1籃板1.9助攻0.8抄截的表現。

球探報告顯示，迪克森雖然擁有不錯的得分技巧和外線火力，但側向移動與外圍防守方面相對受限，許多球探對他在防守端能否適應職業等級仍抱持觀望態度，很可能會成為被針對的點。

目前湖人仍有傑米森（Trey Jemison）一紙雙向合約，而隨著克洛科（Christian Koloko）恢復自由身，預計會有一個雙向合約名額空缺。

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