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NBA／湖人兩波交易神選潛力側翼 總管大讚：就像一頭野獸

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人二輪新秀蒂埃羅具備優異體能條件。 美聯社
湖人二輪新秀蒂埃羅具備優異體能條件。 美聯社

儘管洛杉磯湖人在2025年選秀會並非眾所矚目的主角，原本僅握有一個第二輪55順位的選秀權，看似雞肋；但隨著經過今年季後賽的一些觀察，讓球隊高層徹底改變了想法。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在觀察聯盟頂尖強權的激戰後，得出一項明確結論：「身體對抗性與運動能力」才是現今NBA生存的關鍵。

因此，湖人沒有坐以待斃。他們透過兩筆交易積極向上操作，先將第55順位與250萬美元現金送至公牛換取第45順位，接著再將第45順位與更多現金轉送至灰狼，成功換得第36順位，並用該順位選進來自阿肯色大學的21歲潛力側翼蒂埃羅（Adou Thiero）。

「我們都看了季後賽，也都看到了現在比賽的吹判方式。場上的肢體對抗明顯增加了，」佩林卡說，「能夠補進像蒂埃羅這樣身體素質出眾的年輕人，他就是個野獸。我們會加強他的體能與重量訓練，但他本身具備的條件，讓我們看到了他成為聯盟中頂尖對抗型鋒線的可能性。這正是贏球所需的關鍵角色。」

蒂埃羅身高6呎6吋，場上定位為鋒線，但具備多位置防守能力。他在大學迎來突破性一季，平均每場貢獻15.1分、5.8籃板、1.9助攻、1.6抄截。他的進攻仰賴強悍切入與能量，防守端則擅長干擾傳球路線、封阻與壓迫控球者。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）預期，蒂埃羅將在防守端替球隊提供幫助，分擔像是唐西奇（Luka Doncic）的壓力。

蒂埃羅本人也對加入湖人充滿期待，他在受訪時興奮表示：「能跟詹姆斯（LeBron James）一起學習，一定會非常有趣！當然還有唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）……這支球隊有好多值得學習的前輩，我已經準備好和他們一起努力了。」

《Yahoo Sports》記者歐康納（Kevin O'Connor）分析蒂埃羅的球風，認為他有機會成為球隊重要拼圖。「他是一名爆發力十足的切入者，身形壯碩，第一步極快。他常靠進攻切入得分，儘管投籃仍有進步空間，但只要外線穩定，他的臂展與防守多功能性，很可能成為爭冠球隊的關鍵戰力。」

雖然蒂埃羅目前仍需時間發展外線投籃與整體進攻技巧，但憑藉他強悍的身體素質與防守能量，極有機會從輪替球員起步，逐漸成為湖人後場與鋒線上的防守主力。

「我已經準備好為球隊上場，無論教練要我做什麼，我都會全力去做，努力爭取上場機會，只要能夠幫助球隊贏球。」蒂埃羅說道。

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