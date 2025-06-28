NBA／湖人還是快艇？名記曝「控球之神」保羅想在洛杉磯打球

現年40歲的「控球之神」保羅（Chris Paul）邁入生涯尾聲，今年再度成為自由球員，有消息指出，他傾向回到洛杉磯打球，增加與家人相處的時間。

保羅本季效力馬刺隊，82場全勤，平均得到8.8分7.4助攻，仍是值得信賴的球場指揮官，最近傳出獨行俠有意用570萬美元的迷你中產網羅。

根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，「保羅是獨行俠考慮對象之一，但越來越多跡象顯示，如果他決定迎來生涯第21個賽季，更傾向接近洛杉磯的地方。」

保羅日前在《Pat McAfee Show》中也坦言想念家庭生活，家人目前仍住在洛杉磯。

保羅和洛杉磯相當有淵源，2011年曾差點被交易到湖人隊與布萊恩（Kobe Bryant）聯手，但遭到時任聯盟總裁史騰（David Stern）以「籃球原因」否決，後來被交易到快艇隊。保羅在快艇隊打6季，與葛里芬（Blake Griffin）和喬丹（DeAndre Jordan）打造「空拋之城」，是不少球迷心中的美好回憶。

值得一提的是，保羅與湖人隊詹姆斯（LeBron James）是摯友，但生涯從未同隊。目前湖人有約在身的後衛包含唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）、文森（Gabe Vincent）、古德溫（Jordan Goodwin）、布朗尼（Bronny James）、米爾頓（Shake Milton）。

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