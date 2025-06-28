NBA／76人與巴特勒分道揚鑣 愛德華、佐蒙德回歸

據76人隊記者龐貝（Keith Pompey）報導，76人不執行後衛巴特勒（Jared Butler）1年230萬美元的球隊選項，前鋒愛德華（Justin Edwards）簽新3年合約，中鋒佐蒙德（Andre Drummond）則執行500萬美元球員選項續留。

後衛巴特勒。 美聯社

巴特勒今年2月被巫師隊交易至76人，出賽28場，平均得到11.5分4.9助攻1.1抄截。不過76人在選秀大會以探花籤得到埃奇庫姆（VJ Edgecombe），後場還有馬克西（Tyrese Maxey）和麥肯（Jared McCain），老將羅瑞（Kyle Lowry）預計回歸，受限自由球員葛萊姆斯（Quentin Grimes）可能續約，老將葛登（Eric Gordon）有球員選項。

前鋒愛德華。 路透

愛德華去年選秀落選，但與76人簽下雙向合約，今年2月轉正，附帶2025-26賽季球隊選項。愛德華出賽40場，平均得到10.1分3.4籃板1.0抄截。76人決定不執行球隊選項，給新的3年合約，前2年保障，新賽季年薪200萬美元，高於原本的190萬美元。

佐蒙德本季因傷只打40場，平均上場18.8分鐘就能拿下7.3分7.8籃板，仍相當有效率。如今他將執行合約第2年500萬美元的球員選項，續留費城。

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