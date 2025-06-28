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NBA／庫班期盼狀元佛雷格打控衛 獨行俠可組高大巨人陣

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
佛雷格加入擁有高大長人陣的獨行俠，有望挑戰更多元球風。 美聯社
佛雷格加入擁有高大長人陣的獨行俠，有望挑戰更多元球風。 美聯社

早期在曾讓稚嫩「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）練過控衛的，獨行俠現任主帥基德（Jason Kidd），如今手握天賦洋溢的新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）之後，似乎也想如法炮製，讓他嘗試打控球。

「我想讓他打控球後衛的位置，」基德表示，「我想讓他在不熟悉的位置上挑戰自己，看看他在掌控比賽時的反應。他打2號或3號位已經很自在了，但我們希望他能突破自我，我相信他會做出正面的回應。」

身高約落在6呎9吋上下的佛雷格，由於獨行俠陣中已經有戴維斯（Anthony Davis）、華盛頓（P.J. Washington）、葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）等大個子球員，基德顯然希望他能更全方位的發展，開發未知潛力。

「失敗沒關係，失誤也沒關係，」基德說，他隨後提到了上一位被他培養成控球與組織能力兼具的大前鋒安戴托昆波。

佛雷格轉打控衛後，將可以和戴維斯(右)、湯普森(上)和華盛頓(中)等組成超大號陣容。 路透社
佛雷格轉打控衛後，將可以和戴維斯(右)、湯普森(上)和華盛頓(中)等組成超大號陣容。 路透社

不只是基德有這樣的養成想法，獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）也期待佛雷格打控衛，甚至傳訊息給基德「控衛，控衛，控衛，讓他上場控球！」

「讓佛雷格打控衛，湯普森（Klay Thompson）打2號，華盛頓打3號，接著戴維斯配上萊夫利、葛佛，我們會是全聯盟最高大的球隊。」

庫班已經忍不住想像，「我們可以排出各種不同陣容，展現各種風格；我們能打得強硬，擁有絕佳深度。」

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