NBA／國王控衛人手短缺 傳自由市場看上衛少、瓊斯
國王隊去年休賽季交易掉米契爾（Davion Mitchell），今年2月又將當家控衛福克斯（De'Aaron Fox）送至馬刺隊後，國王非常缺控球後衛，如今傳出對自由球員衛斯特布魯克（Russell Westbrook）有興趣。
資深記者史坦（Marc Stein）先前爆料國王對德國控衛施羅德（Dennis Schroder）感興趣。如今《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，國王自由球員目標還有瓊斯（Tyus Jones）及衛斯特布魯克。
阿米克提到：「國王確實對施羅德表現出高度興趣，當然要看他是否會先與活塞隊達成協議。自由球員瓊斯與衛斯特布魯克也是國王考慮選項之一。」
現年29歲的瓊斯去年降薪，與太陽簽1年底薪合約，本季場均得到10.2分5.3助攻，與過去相比表現有所下滑。現年36歲的衛斯特布魯克寶刀未老，雖然本季在金塊隊表現起伏，但場均13.3分6.1助攻4.9籃板，仍對球隊非常有貢獻。
福克斯被交易後，國王由蒙克（Malik Monk）擔任主要控球角色，但失誤問題嚴重，場均2.4次失誤創個人生涯新高，福克斯被交易後場均失誤3.1次。
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