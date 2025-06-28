快訊

獨／酒店女和男友吵架「猛拉他圍巾」 害昏厥摔倒…隔天竟死亡

MLB／481位菜市場名「萊恩」進場寫世界紀錄 洛磯隊的萊恩們也加入

NBA／國王控衛人手短缺 傳自由市場看上衛少、瓊斯

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克。 美聯社
衛斯特布魯克。 美聯社

國王隊去年休賽季交易掉米契爾（Davion Mitchell），今年2月又將當家控衛福克斯（De'Aaron Fox）送至馬刺隊後，國王非常缺控球後衛，如今傳出對自由球員衛斯特布魯克（Russell Westbrook）有興趣。

資深記者史坦（Marc Stein）先前爆料國王對德國控衛施羅德（Dennis Schroder）感興趣。如今《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，國王自由球員目標還有瓊斯（Tyus Jones）及衛斯特布魯克。

阿米克提到：「國王確實對施羅德表現出高度興趣，當然要看他是否會先與活塞隊達成協議。自由球員瓊斯與衛斯特布魯克也是國王考慮選項之一。」

現年29歲的瓊斯去年降薪，與太陽簽1年底薪合約，本季場均得到10.2分5.3助攻，與過去相比表現有所下滑。現年36歲的衛斯特布魯克寶刀未老，雖然本季在金塊隊表現起伏，但場均13.3分6.1助攻4.9籃板，仍對球隊非常有貢獻。

福克斯被交易後，國王由蒙克（Malik Monk）擔任主要控球角色，但失誤問題嚴重，場均2.4次失誤創個人生涯新高，福克斯被交易後場均失誤3.1次。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

國王 Russell Westbrook

相關新聞

NBA／拓荒者主帥讚楊瀚森籃球智商 坦言不會說英文狀況特殊

拓荒者隊用今年首輪選秀第16順位，拿下中國大陸長人楊瀚森，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）在加盟記者會上，稱讚楊瀚森籃球智商很高，但也坦言不會說英文的狀況很特殊。 畢拉普

NBA／籃球之外的興趣？楊瀚森：睡覺、PS5、吃東西

中國大陸長人楊瀚森在今年選秀首輪第16順位，驚喜被拓荒者隊選中，他在加盟記者會上提起自己的興趣，引發網友熱議。 當被問到是否有預期自己順位這麼高，楊瀚森表示，「選秀當天覺得自己在20順位後，所以

NBA／放棄先發機會續留灰狼 里德續簽5年36億合約

在連續兩年於西區冠軍賽鎩羽而歸後，灰狼今年季後一度傳出將爭取杜蘭特（Kevin Durant）加盟未果，不過在今天他們也...

NBA／以養成字母哥當範例 基德：對湖人時把球給佛雷格

獨行俠在今年選秀會透過狀元籤選入「美國之子」佛雷格（Cooper Flagg），確立了球隊未來核心，在今天的加盟發佈會上...

NBA／交易雷納德奪暴龍隊史首冠 掌權13年的總裁尤基利下台

暴龍隊今天宣布，球團副董事長兼總裁尤基利（Masai Ujiri）將卸下職務，掌權13年的時代正式落幕。 儘管尤基利離開，但其他球隊高層仍留任，包含總管韋伯斯特（Bobby Webster），暴

NBA／粉碎謠言貝利將抵鹽湖城 爵士球團：我們溝通良好

身為今年NBA選秀會最具天賦但也最具話題性的新秀，羅格斯大學前鋒貝利（Ace Bailey）在鬧出一連串負面風波後，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。