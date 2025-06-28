NBA／塞爾蒂克省錢目標明確 才剛換來西蒙斯傳可能送走

才剛和拓荒者交易換來後衛西蒙斯（Anfernee Simons），就傳出塞爾蒂克仍積極探詢把他送走的可能性。

根據聯盟消息人士指出，因應持續削減薪資和豪華稅的戰略需求，塞爾蒂克正積極探索交易西蒙斯。若能如願，將有助於球隊在自由市場保留空間，並且朝避開豪華稅邁進。

西蒙斯目前剩下最後一年合約，年薪為2770萬美元，以到期合約的價值來看，或許會吸引一些球隊的關注。

尋求衛冕失利的綠衫軍，還面臨雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）的傷勢麻煩，其中泰托姆因右腳阿基里斯腱撕裂重傷，下個賽季很可能會全部報銷，這讓球團不得不重新調整方針，重新盤整陣容和薪資空間。

為此，籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在選秀會前迅速完成兩筆交易，先後送走哈勒戴（Jrue Holiday）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），一口氣將薪資壓在第二層硬上限的門檻之下，也節省多達1.8億美元（約新台幣53億）的豪華稅。

不過目前塞爾蒂克團隊薪資仍比豪華稅門檻高出約1500萬美元，球隊希望徹底擺脫豪華稅，藉此重置累犯豪華稅的計算年限，同時保有靈活的補強彈性。

史蒂文斯在選秀會後表示，球隊目前有兩項核心目標：一是重新建立陣容靈活性，二是為續約柯內特（Luke Kornet）與霍福特（Al Horford）鋪路。兩人的穩定性皆被視為支撐球隊未來計畫的重要支柱。

史蒂文斯也提到，在當前勞資協議制度下，陣容與薪資操作更為複雜：「這些決定牽涉很多層面，也有許多必須兼顧的重點。但說到底，我們仍然將保持靈活性作為首要考量。」

塞爾蒂克從這兩筆交易中獲得西蒙斯與尼恩（Georges Niang），但據傳球隊可能會想辦法把兩人送走；尼恩和西蒙斯一樣都是到期合約，年薪為820萬美元。另一方面，替補射手的豪瑟（Sam Hauser）目前擁有一紙4年4500萬美元的合約，球隊則是傾向將其留下。

「新的聯盟CBA架構本來就是為了抑制球隊長期超額支出設計，這也是我們現在必須面對的現實。」塞爾蒂克副總裁札倫（Mike Zarren）表示。

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