快訊

獨／酒店女和男友吵架「猛拉他圍巾」 害昏厥摔倒…隔天竟死亡

MLB／481位菜市場名「萊恩」進場寫世界紀錄 洛磯隊的萊恩們也加入

NBA／塞爾蒂克省錢目標明確 才剛換來西蒙斯傳可能送走

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
西蒙斯身背到期合約，成了綠衫軍尋求交易的主要籌碼。 美聯社
西蒙斯身背到期合約，成了綠衫軍尋求交易的主要籌碼。 美聯社

才剛和拓荒者交易換來後衛西蒙斯（Anfernee Simons），就傳出塞爾蒂克仍積極探詢把他送走的可能性。

根據聯盟消息人士指出，因應持續削減薪資和豪華稅的戰略需求，塞爾蒂克正積極探索交易西蒙斯。若能如願，將有助於球隊在自由市場保留空間，並且朝避開豪華稅邁進。

西蒙斯目前剩下最後一年合約，年薪為2770萬美元，以到期合約的價值來看，或許會吸引一些球隊的關注。

尋求衛冕失利的綠衫軍，還面臨雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）的傷勢麻煩，其中泰托姆因右腳阿基里斯腱撕裂重傷，下個賽季很可能會全部報銷，這讓球團不得不重新調整方針，重新盤整陣容和薪資空間。

為此，籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在選秀會前迅速完成兩筆交易，先後送走哈勒戴（Jrue Holiday）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），一口氣將薪資壓在第二層硬上限的門檻之下，也節省多達1.8億美元（約新台幣53億）的豪華稅。

不過目前塞爾蒂克團隊薪資仍比豪華稅門檻高出約1500萬美元，球隊希望徹底擺脫豪華稅，藉此重置累犯豪華稅的計算年限，同時保有靈活的補強彈性。

史蒂文斯在選秀會後表示，球隊目前有兩項核心目標：一是重新建立陣容靈活性，二是為續約柯內特（Luke Kornet）與霍福特（Al Horford）鋪路。兩人的穩定性皆被視為支撐球隊未來計畫的重要支柱。

史蒂文斯也提到，在當前勞資協議制度下，陣容與薪資操作更為複雜：「這些決定牽涉很多層面，也有許多必須兼顧的重點。但說到底，我們仍然將保持靈活性作為首要考量。」

塞爾蒂克從這兩筆交易中獲得西蒙斯與尼恩（Georges Niang），但據傳球隊可能會想辦法把兩人送走；尼恩和西蒙斯一樣都是到期合約，年薪為820萬美元。另一方面，替補射手的豪瑟（Sam Hauser）目前擁有一紙4年4500萬美元的合約，球隊則是傾向將其留下。

「新的聯盟CBA架構本來就是為了抑制球隊長期超額支出設計，這也是我們現在必須面對的現實。」塞爾蒂克副總裁札倫（Mike Zarren）表示。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／拓荒者主帥讚楊瀚森籃球智商 坦言不會說英文狀況特殊

拓荒者隊用今年首輪選秀第16順位，拿下中國大陸長人楊瀚森，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）在加盟記者會上，稱讚楊瀚森籃球智商很高，但也坦言不會說英文的狀況很特殊。 畢拉普

NBA／籃球之外的興趣？楊瀚森：睡覺、PS5、吃東西

中國大陸長人楊瀚森在今年選秀首輪第16順位，驚喜被拓荒者隊選中，他在加盟記者會上提起自己的興趣，引發網友熱議。 當被問到是否有預期自己順位這麼高，楊瀚森表示，「選秀當天覺得自己在20順位後，所以

NBA／放棄先發機會續留灰狼 里德續簽5年36億合約

在連續兩年於西區冠軍賽鎩羽而歸後，灰狼今年季後一度傳出將爭取杜蘭特（Kevin Durant）加盟未果，不過在今天他們也...

NBA／以養成字母哥當範例 基德：對湖人時把球給佛雷格

獨行俠在今年選秀會透過狀元籤選入「美國之子」佛雷格（Cooper Flagg），確立了球隊未來核心，在今天的加盟發佈會上...

NBA／交易雷納德奪暴龍隊史首冠 掌權13年的總裁尤基利下台

暴龍隊今天宣布，球團副董事長兼總裁尤基利（Masai Ujiri）將卸下職務，掌權13年的時代正式落幕。 儘管尤基利離開，但其他球隊高層仍留任，包含總管韋伯斯特（Bobby Webster），暴

NBA／粉碎謠言貝利將抵鹽湖城 爵士球團：我們溝通良好

身為今年NBA選秀會最具天賦但也最具話題性的新秀，羅格斯大學前鋒貝利（Ace Bailey）在鬧出一連串負面風波後，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。