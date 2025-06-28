NBA／交易雷納德奪暴龍隊史首冠 掌權13年的總裁尤基利下台

暴龍隊今天宣布，球團副董事長兼總裁尤基利（Masai Ujiri）將卸下職務，掌權13年的時代正式落幕。

儘管尤基利離開，但其他球隊高層仍留任，包含總管韋伯斯特（Bobby Webster），暴龍球團表示，將立刻啟動新總裁遴選。尤基利的離開時間點微妙，NBA選秀剛結束一天、自由球員市場即將開市。

尤基利2013年起擔任暴龍總管，首年即獲選為NBA年度最佳行政人員，2018-19賽季前發動交易換來球星雷納德（Kawhi Leonard），最終奪下隊史首冠。不過暴龍近年陣容重組不順，2024-25賽季30勝52敗，已連3年無緣季後賽，尤基利在合約還有1年的情況下離隊。

暴龍母公司總裁暨執行長佩利（Keith Pelley）發聲明表示：「這13個賽季尤基利不只幫助球隊場上轉型，場下也是極具啟發性的領袖。他為多倫多帶來一座NBA總冠軍，並讓我們學會相信這座城市，相信我們自己。感謝他所做的一切，祝福他與家人未來一切順利。」

佩利補充說：「相信在韋伯斯特與他的團隊帶領下，暴龍目前正朝正確的方向。他們已規劃好下賽季與更長遠的重建計畫，對他們的執行力與未來成就很有信心。」

BREAKING: Masai Ujiri is out as Vice Chairman and President of the Toronto Raptors, sources tell ESPN. pic.twitter.com/JIXUMUXz55 — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年6月27日

商品推薦