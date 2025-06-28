NBA／粉碎謠言貝利將抵鹽湖城 爵士球團：我們溝通良好

身為今年NBA選秀會最具天賦但也最具話題性的新秀，羅格斯大學前鋒貝利（Ace Bailey）在鬧出一連串負面風波後，今天爵士球團宣布貝利將於明天正式向球隊報到，球團也將於後天為他舉行加盟發佈會。

貝利今年在選秀會前一度因為極佳的天賦被評為具有前三順位的潛力，不過先是在體測時出現身高大幅縮水的狀況，隨後又傳出婉拒多支球隊的試訓邀約，讓他的選秀評價大幅下滑，甚至在選後還傳出他的經紀人曾要首輪前五順位球隊不要選擇貝利，否則他將不會前往報到的負面傳聞。

不過最終貝利仍是在首輪第五順位被爵士挑入，與他選前被傳出希望為大城市球隊效力的結果完全相反，讓外界一度擔憂貝利是否會真的不前往爵士報到，但爵士球團代表在今天透露，貝利與他的家人已確定會在明天飛抵鹽湖城，並在後天參與球團舉行的加盟記者會。

爵士球團指出，在選秀會後與貝利的團隊有相當良好的溝通，粉碎了外界的質疑，而其他幾名新秀也將在報到後，從鹽湖城一起出發前往參加夏季聯賽。

而貝利的團隊在接受訪問時也表示，貝利對於能夠前往猶他州感到相當開心，尤其是能夠在前五順就中選對於他來說是相當大的榮耀，「我們認為他能夠在那個地方做出一些偉大的事情。」

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