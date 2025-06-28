NBA／籃球之外的興趣？楊瀚森：睡覺、PS5、吃東西

中國大陸長人楊瀚森在今年選秀首輪第16順位，驚喜被拓荒者隊選中，他在加盟記者會上提起自己的興趣，引發網友熱議。

當被問到是否有預期自己順位這麼高，楊瀚森表示，「選秀當天覺得自己在20順位後，所以沒想那麼多，突然被叫到名字是非常驚喜、開心的一件事。」

媒體還詢問除了籃球外的興趣，楊瀚森回答，「我有時睡覺、喜歡玩PS5、喜歡吃東西。」被問到如果不打籃球要做什麼，楊瀚森說要當高中教練，設計一些瘋狂戰術。

這段影片被轉發到X後引發熱議，由於楊瀚森的模板約柯奇（Nikola Jokic）興趣是騎馬和喝可樂，常被球迷調侃籃球只是工作，因此有網友表示，「他真的是中國約柯奇，只是碰巧擅長籃球」、「喜歡吃，他肯定是下一個約柯奇」、「這兄弟跟我們一樣」、「他就像我一樣」。

Hansen Yang on some of his interests:



“I sleep…I play PS5. I like to eat.” 🤣



(h/t @ohnohedidnt24)



pic.twitter.com/wa9eBLyhaK — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年6月27日

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