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NBA／拓荒者主帥讚楊瀚森籃球智商 坦言不會說英文狀況特殊

聯合新聞網／ 綜合報導
楊瀚森(中)、拓荒者總教練畢拉普斯(右)。 美聯社
楊瀚森(中)、拓荒者總教練畢拉普斯(右)。 美聯社

拓荒者隊用今年首輪選秀第16順位，拿下中國大陸長人楊瀚森，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）在加盟記者會上，稱讚楊瀚森籃球智商很高，但也坦言不會說英文的狀況很特殊。

畢拉普斯直呼對於選秀結果非常興奮，並稱讚楊瀚森很有天賦，「他的籃球智商非常高，以正確方式打球，是非常好的隊友，讓其他人變得更好，他也很有競爭精神，我喜歡他這一點。」

畢拉普斯也提到楊瀚森球技很成熟，「一看就知道他接受過很多訓練，作為教練我要教年輕人很多東西，但他不用我教，已經學得很到位了。」

楊瀚森幾乎說中文並透過翻譯溝通，畢拉普斯坦言這種情況比較特殊，「我預計這種狀況不會持續太久，他下定決心要學好這門語言（英文），可以看他做得很好，努力回答問題。而且籃球用語比較通用，我們會花很多時間一起交流。」畢拉普斯還笑說，「我也知道你好（中文）。」

拓荒者陣中有多名中鋒，其中克林根（Donovan Clingan）也是重點培養對象，當被問到是否會讓他和楊瀚森搭配，畢拉普斯說，「說實話我不認為他們會一起上場，但誰知道呢？這兩人都還年輕，一定會變得更出色，不過我覺得他們的風格互補。」

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楊瀚森 拓荒者

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