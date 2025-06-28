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NBA／放棄先發機會續留灰狼 里德續簽5年36億合約

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
里德獲得5年破億長約。 美聯社
里德獲得5年破億長約。 美聯社

在連續兩年於西區冠軍賽鎩羽而歸後，灰狼今年季後一度傳出將爭取杜蘭特（Kevin Durant）加盟未果，不過在今天他們也傳出將與陣中長人里德（Naz Reid）續簽5年1.25億美元（約台幣36.4億元）的合約，確保了陣容中的重要活棋。

身為灰狼板凳上最重要的替補戰力，里德生涯前6個賽季都在灰狼陣中扮演重要的活棋角色，近2個賽季都出賽至少80場，去年更是獲得生涯首個個人獎項、拿下年度第六人獎，而今年他則是出賽80場，繳出平均14.2分、6籃板，且在擔任先發的17場比賽中數據更上升到18.3分、9籃板，先發、替補兩相宜。

而日前里德宣布不執行下賽季1500萬美元的合約，讓不少球隊提出高薪挖角，甚至願意為里德空出先發位置，但在今天傳出里德仍決定與灰狼達成5年1.25億美元的續約，將繼續扮演灰狼的重要替補。

根據統計，聯盟近5年來只有3位球員能以替補身分一共拿到至少3000分，分別是里德、克拉克森（Jordan Clarkson）和蒙克（Malik Monk）。

在今年選秀會上，灰狼也用首輪籤選入來自法國的19歲中鋒貝林格（Joan Beringer），優異的防守與封阻能力也讓他被視為是戈貝爾（Rudy Gobert）的接班人，未來與里德在禁區的組合也備受期待。

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