NBA／以養成字母哥當範例 基德：對湖人時把球給佛雷格

獨行俠隊在今年選秀會透過狀元籤選入「美國之子」佛雷格（Cooper Flagg），確立了球隊未來核心，在今天的加盟發佈會上，佛雷格就表示自己相當幸運，在新秀賽季就能夠與許多比他有經驗的好手學習，也期許自己能像海綿一樣持續吸收成長。

獨行俠在今年交易大限前無預警將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊後，卻意外在樂透抽籤儀式中以百分之1.8的機率抽中狀元籤，而日前登場的選秀會也毫無猶豫的選入杜克大學未來之星佛雷格，新賽季他也將加入戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）等準名人堂球星之中，3人合計24度入選明星賽，拿下6座總冠軍。

在今天的加盟記者會上，佛雷格就直言自己相當幸運，也期待能盡快與隊友展開合作，「許多跟我一樣的新秀可能都沒辦法有這樣的機會，所以我很感激擁有這樣的處境，我希望自己能像一塊海綿一樣持續吸收。這些球員知識淵博，並且經歷過大風大浪，這對我來說絕對是難得的機會。」

獨行俠上賽季打出39勝43敗的成績，不過最終在附加賽止步，但新賽季在佛雷格加入後，加上日前厄文也同意續簽3年合約，獨行俠再一次成為西區最受關注的球隊之一。

對此，總教練基德（Jason Kidd）坦言，自己將以當年執教19歲安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的經驗作為參考，讓佛雷格在新賽季做多方嘗試，「我想讓他不要太舒適，看看他對於比賽的掌控，以及打2、3號位置會有什麼反應，我認為他將會做出積極回應，儘管可能會有一些失誤也沒關係，我已經跟他討論過這件事，所以我會很樂意在對湖人的比賽中把球交給他處理，看看會發生什麼事情，相信他需要一段時間來取得成功。」

對於獨行俠在隊史最偉大球員諾維茨基（Dirk Nowitzki）退休後，將火炬傳給了唐西奇， 如今將再由他接棒，佛雷格坦言，這還不是自己當前的主要任務，「我來這邊只是為了每天學習，讓自己變得更好，如果我能努力做到這點，我相信大家對我們的期待和壓力將會自然迎刃而解。」

商品推薦