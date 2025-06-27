TPBL／第二節14：0反撲攻勢 海神G6上半場2分領先國王

TPBL總冠軍賽第6戰，高雄全家海神今天在主場高雄巨蛋背水一戰，儘管首節一度落後達到11分，但靠著第二節開節14：0的攻勢一度逆轉戰局，不過國王奧帝上半場手感火燙，個人砍進4顆三分球幫助國王追近比分，上半場打完海神則是以50：48領先。

總冠軍賽前5戰打完後國王取得3：2聽牌優勢，今天力拚在高雄拋封王彩帶，不過今天開賽兩隊都拿出高強度防守，不到4分鐘就都吞下4犯，但國王靠著林書緯、奧帝兩顆三分球，一度取得12：5領先，所幸今天重新登錄的威勝連得5分，幫助海神咬住分差，不過國王奧帝今天手感火燙，開賽後前4次出手都命中，包括投進3顆三分球，幫助國王在該節中段一度取得11分領先。

不過背水一戰的海神，在第一節後段靠著蘇文儒、邱子軒的三分球，拉出一波10：1的反擊攻勢，首節打完海神也追到26：30。

第二節海神先是克雷格遠投近切連得5分，加上首節一分未得的胡瓏貿以及艾德連續投進三分球，幫助海神打出14：0的開節攻勢，反倒取得10分領先，反觀國王在開節5分鐘後才靠著林書豪罰球首度得分。

而海神接下來卻連續4波進攻都以失誤收場，讓國王掌握反擊契機，尤其是首節就投進3顆三分球的奧帝再度在三分線外開砲，加上首節深陷犯規麻煩的林書豪也挺身而出，幫助國王在第二節剩下3分20秒時反倒取得3分領先。

第二節最後2分23秒，海神陳懷安再度投進三分球，加上威勝在籃下要到犯規站上罰球線，且兩罰俱中，上半場打完海神也保有2分領先。

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