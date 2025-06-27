NBA／庫明加續約問題備受關注 勇士總管：主動權在他手上

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）即將成為受限制自由球員，結束新秀合約的4年時光。儘管他在勇士隊的表現起伏不定，但他展現出的潛力，仍使得球隊有意將其留隊，這對目前勇士的陣容規劃而言是合情合理的選擇。

勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）也正面談及庫明加的續約問題，並且以直接的語氣表達立場。「最終還是得看他是否願意簽約，如果他選擇與我們續約，那就代表他真的想留在這裡。」

鄧利維透露，雙方都希望能盡早達成協議，但他不會對談判施加過多壓力：「你必須準備好讓談判走得很遠，但對雙方而言，優先目標都是儘早完成這件事。」鄧利維這番說法似乎也認定，庫明加去留問題「主動權」是在他手上

庫明加在2024-25年賽季的例行賽共出賽47場，其中10場擔任先發，平均攻下15.3分、4.6籃板與2.2助攻。

季後賽期間，庫明加在勇士12場比賽中出戰8場，平均得到15.3分、2.5籃板與1.3助攻。特別是在柯瑞（Stephen Curry）受傷不克出賽的情況下，勇士只能解放庫明加，他在對灰狼的第3至5戰分別拿下30分、23分與26分。

商品推薦