NBA／等待泰托姆養傷順勢清空間 塞爾蒂克不設復出時程表

衛冕軍塞爾蒂克在東區第二輪6戰敗給尼克，提前被淘汰出局，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）更不幸遭遇右腳阿基里斯腱撕裂傷，下個賽季可能也會被迫宣告報銷，導致球隊接下來的備戰和補強規劃都面臨重新改寫。

不過，塞爾蒂克高層已明確表示，他們將不會急於讓泰托姆回到賽場，而是會優先確保他完全康復。

「我們沒有，也不會給他設定復出時程表。」球隊籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）受訪時強調：「現在的階段是一小步一小步前進。他的復健情況其實進展得不錯，但我無法評估這代表什麼時間點能重返賽場。最重要的是，我們會和他本人以及醫療團隊密切討論，確保他回來時是百分之百健康、完全準備好。」

泰托姆預計將缺席下個賽季的大部分比賽，甚至有可能整季報銷。這一重大傷勢也讓球隊不得不重整薪資結構，陸續將2024年冠軍班底中的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與哈勒戴（Jrue Holiday）送走，以避免觸及更高級距的豪華稅懲罰條款。

史蒂文斯雖因聯盟規定無法具體說明這些交易案細節，但他坦言，塞爾蒂克本季休賽期的一切操作，都在於「重拾靈活度」，為未來保留更多空間。

「無論是哪一筆交易，每個決定都各自獨立而艱難，我們只能盡可能做出最有利的選擇。」史蒂文斯說，「這些變動我們早有心理準備，並不意外。最重要的是，在我們做出取捨的同時，仍要確保能持續建構競爭力，保持成長。」

除了泰托姆，綠衫軍另一名球隊核心前鋒布朗（Jaylen Brown）也在近期接受右膝微創手術，據史蒂文斯透露，他已經重返球隊訓練中心，開始進行持球與籃下活動。

「我們之前和他說要為訓練營做好準備，看來他很有可能會提前恢復到百分百狀態。」史蒂文斯表示。

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