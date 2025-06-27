NBA／狀元佛雷格偕同杜克五虎獲選 2012肯塔基以來首見

NBA一年一度選秀大會落幕，2024-25年賽季杜克大學「藍魔鬼」的先發五人在前兩輪全數入選，寫下歷史上極為罕見的紀錄。

這5名先發主力中，有3位是在前10順位獲選，分別是獨行俠新科狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）、第4順位被黃蜂挑走的克努佩爾（Kon Knueppel）、第10順位加入太陽的馬魯阿奇（Khaman Maluach）。

進入第二輪的選秀夜，黃蜂隊再度出手，以第33順位選進詹姆斯（Sion James）；至於另一位後場主力普羅克特（Tyrese Proctor），則是在第49順位被騎士隊挑走。

一整季的先發五人不僅同年報名選秀，還全數獲選，這樣的情況在大學籃壇也是極為罕見。上一次出現此種盛況，還要追溯到2012年肯塔基大學的選秀梯隊，當時包括狀元戴維斯（Anthony Davis）等五人全數進入NBA。而再往前，2006年康乃狄克大學也曾有先發五人全被選中的紀錄。

值得一提的是，雖然2021-22年賽季的杜克也有5名球員同年被選中，但並非全為固定先發陣容，例如後衛洛奇（Jeremy Roach）就選擇繼續留校3年才畢業。

The 2024-25 Duke Blue Devils have joined an elite club of College Basketball teams to have ALL-5 of their Starters picked in the same NBA Draft pic.twitter.com/M1sjVOUv2y — Hoops HQ (@hhqsports) 2025年6月27日

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