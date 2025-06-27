NBA／看好鵜鶘交易前隊友波爾 勇士格林：還有很大成長空間
勇士隊格林（Draymond Green）2022年10月隊內訓練時，對波爾（Jordan Poole）揮拳，導致雙方交情破裂。波爾後來被勇士交易至巫師隊，日前又被交易到鵜鶘隊，格林也提出他對這樁交易案的看法。
鵜鶘用麥凱倫（CJ McCollum）、歐林尼克（Kelly Olynyk）及二輪籤，向巫師隊換來波爾（Jordan Poole）、比伊（Saddiq Bey）及今年第40順位選秀權。
儘管ESPN給鵜鶘C-低評價，但格林有不同的看法，他在節目上表示，「我很喜歡鵜鶘這筆交易。麥凱倫是大家熟知的類型，但波爾還有很大成長空間，我認為我們還沒看到他真正的巔峰。加入像鵜鶘這種由杜瑪斯（Joe Dumars）領導、格林（Willie Green）執教的組織，對他來說會是非常棒的環境。」
格林提到波爾在巫師的2年並不容易，第一年花時間適應，第二年雖然數據不錯，但在那種球隊其實不重要。格林強調這筆交易對鵜鶘來說有正面效益，「從薪資角度來看，鵜鶘不需做太多犧牲，波爾的薪資可能比麥凱倫少一點或差不多，他的合約還有幾年，仍有時間證明自己，而且這支球隊還有不少年輕球員，也準備邁出下一步。」
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