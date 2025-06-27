快訊

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

NBA／看好鵜鶘交易前隊友波爾 勇士格林：還有很大成長空間　

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾。 美聯社
波爾。 美聯社

勇士隊格林（Draymond Green）2022年10月隊內訓練時，對波爾（Jordan Poole）揮拳，導致雙方交情破裂。波爾後來被勇士交易至巫師隊，日前又被交易到鵜鶘隊，格林也提出他對這樁交易案的看法。

鵜鶘用麥凱倫（CJ McCollum）、歐林尼克（Kelly Olynyk）及二輪籤，向巫師隊換來波爾（Jordan Poole）、比伊（Saddiq Bey）及今年第40順位選秀權。

儘管ESPN給鵜鶘C-低評價，但格林有不同的看法，他在節目上表示，「我很喜歡鵜鶘這筆交易。麥凱倫是大家熟知的類型，但波爾還有很大成長空間，我認為我們還沒看到他真正的巔峰。加入像鵜鶘這種由杜瑪斯（Joe Dumars）領導、格林（Willie Green）執教的組織，對他來說會是非常棒的環境。」

格林提到波爾在巫師的2年並不容易，第一年花時間適應，第二年雖然數據不錯，但在那種球隊其實不重要。格林強調這筆交易對鵜鶘來說有正面效益，「從薪資角度來看，鵜鶘不需做太多犧牲，波爾的薪資可能比麥凱倫少一點或差不多，他的合約還有幾年，仍有時間證明自己，而且這支球隊還有不少年輕球員，也準備邁出下一步。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

鵜鶘 勇士 Jordan Poole Draymond Green

相關新聞

NBA／馬刺等三隊選秀評比獲A等 獨行俠選佛雷格只獲B

NBA選秀會在歷經兩天兩輪考驗各隊選人功力後，在今天上午正式落幕，而美國ESPN也在今天針對各隊選秀策略做出評比，其中共...

NBA／勇士連兩季二輪「淘寶」 今年欽點澳洲潛力前鋒+大學冠軍後衛

勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）在選秀會第二輪屢有佳作，頗有眼光，包括2023年第57順位選進中鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），去年將第52順位交易給雷霆，

NBA／不滿勇士「可有可無」角色定位？庫明加：從沒真正得到機會

自從2021年以首輪第7順位加盟勇士以來，庫明加（Jonathan Kuminga）就始終抱持著一個目標，成為聯盟明星球員。而今夏，他終於迎來一個能夠實現夢想的重要機會。 即將成為受限制自由球員

NBA／看好鵜鶘交易前隊友波爾 勇士格林：還有很大成長空間　

勇士隊格林（Draymond Green）2022年10月隊內訓練時，對波爾（Jordan Poole）揮拳，導致雙方交情破裂。波爾後來被勇士交易至巫師隊，日前又被交易到鵜鶘隊，格林也提出他對這樁交易

NBA／20歲前鋒被暴龍選中後爆粗口 火辣女友是女籃金牌球員

暴龍隊昨天在選秀大會首輪第9順位，選進南卡羅萊納大學前鋒博伊斯（Collin Murray-Boyles），他當下爆粗口，被部分球迷解讀為不想去暴龍。 轉播畫面可見，得知獲選後，博伊斯搖頭並爆粗

NBA／獨行俠狀元有望對湖人布朗尼！夏季聯賽開幕日賽程出爐

獨行俠隊在選秀大會以狀元籤選進佛雷格（Cooper Flagg），今天夏季聯賽賽程出爐，佛雷格初登場就要碰上湖人隊，有望與詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）展開對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。