NBA／20歲前鋒被暴龍選中後爆粗口 火辣女友是女籃金牌球員

暴龍隊昨天在選秀大會首輪第9順位，選進南卡羅萊納大學前鋒博伊斯（Collin Murray-Boyles），他當下爆粗口，被部分球迷解讀為不想去暴龍。

轉播畫面可見，得知獲選後，博伊斯搖頭並爆粗口，不過博伊斯受訪時說，「我不知道，這一切太瘋狂了，能加入這支球隊真的很有意義。他們是有贏球文化的球隊，我想幫助身邊的人變得更好，這就是我要做的。」

博伊斯也補充說，從聽見自己的名字到走上台的那一刻，都讓他難以置信，甚至差點落淚，這是超現實經歷。

現年20歲的博伊斯身高201公分，上季在NCAA場均得到16.8分8.3籃板2.4助攻，還有1.5抄截1.3阻攻，但三分球命中率只有26.5%。

值得一提的是，博伊斯的女友基茲（Chloe Kitts）因紅色禮服和火辣身材，成為網友們關注的焦點。現年20歲的基茲同樣來自南卡羅萊納大學，也是現役球員，曾在U18和U19為美國女籃奪下金牌。

Collin Murray-Boyles after getting drafted by the Raptors



“FUCK”pic.twitter.com/0vZtUepkfW — Barstool Sports (@barstoolsports) 2025年6月26日

Chloe Kitts… pic.twitter.com/Tqo9whWUl4 — Hoops (@HoopMixOnly) 2025年6月26日

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