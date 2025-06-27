NBA／不滿勇士「可有可無」角色定位？庫明加：從沒真正得到機會

自從2021年以首輪第7順位加盟勇士以來，庫明加（Jonathan Kuminga）就始終抱持著一個目標，成為聯盟明星球員。而今夏，他終於迎來一個能夠實現夢想的重要機會。

即將成為受限制自由球員的庫明加，日前接受《The Athletic》記者安東尼・史萊特（Anthony Slater）專訪時坦言，他渴望擁有能主導球隊進攻的角色，並以入選多次全明星作為職業目標。

「這一直都是我在思考的事情，」庫明加表示，「雖然一切需要時間，但我覺得現在就是該把重心放在這上面。我要成為球隊所倚賴的那種人，多次入選全明星，成為一名偉大的球員。無論我在哪裡，不管是勇士或其他地方，我都想看看我能做到什麼。我知道我有這個實力，我只是從沒真正得到機會。」

22歲的庫明加在效力勇士的4個賽季中，表現時有高光，但始終無法在柯爾（Steve Kerr）教練的輪換體系中穩定占有一席之地，並得到充足的信任。這樣的起伏，也讓他今夏在續約或是尋找新東家時，得更加慎重思考合適的角色定位。

「我有時候能打出好表現，但始終沒有被賦予穩定的角色，」庫明加補充道，「通常是打個5場又休10場。我想要的是固定的角色，因為我知道我能做到。我知道自己有多努力、有多熱愛這項運動。」

2023-24賽季，庫明加場均繳出16.1分、4.8籃板與2.2助攻的成績單，展現出成為球隊核心的潛力；但接著的2024-25年賽季，他因腳踝傷勢缺席了31場比賽，整季僅出賽47場，其中10場擔任先發，場均15.3分、4.6籃板、2.2助攻，整體命中率為45.4%，三分球命中率則跌至生涯新低的30.5%。

儘管季末及季後賽期間他依舊在輪換名單中進出，但在對灰狼的系列賽中，隨著柯瑞（Stephen Curry）拉傷腿筋提前報銷，庫明加得以重回要角位置，繳出讓人印象深刻的表現。

作為受限制自由球員，庫明加可以接受其他球隊的任何報價，勇士也擁有優先匹配的權利。無論最終效力哪支球隊，庫明加都希望能立刻證明自己的價值。

「不論我去哪裡，我希望能讓大家一開始就覺得：『是的，他值得這份合約，他努力爭取來的。』」庫明加說，「我想要變得偉大，我相信我有這個能力，也能做出一些特別的事。而唯一達成的方式，就是每天都全力以赴。」

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