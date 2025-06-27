NBA／獨行俠狀元有望對湖人布朗尼！夏季聯賽開幕日賽程出爐

獨行俠隊在選秀大會以狀元籤選進佛雷格（Cooper Flagg），今天夏季聯賽賽程出爐，佛雷格初登場就要碰上湖人隊，有望與詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）展開對決。

佛雷格去年夏天加入巴黎奧運美國男籃靶子隊，差點帶隊擊敗代表隊。大一賽季在杜克大學場均19.2分7.5籃板4.2助攻，最終於NCAA四強止步，但表現仍獲外界肯定，早早就被視為狀元不二人選。

NBA夏季聯賽開幕日賽程今天出爐，美國時間7月10日有2場比賽，分別是獨行俠與湖人，馬刺隊與76人隊，因此佛雷格有望與湖人「皇子」布朗尼交手，馬刺榜眼哈波（Dylan Harper）和76人探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的對決也備受關注。

布朗尼去年在夏季聯賽一舉一動都備受球迷關注，上季在NBA出賽27場，平均得到2.3分0.7籃板0.8助攻。

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