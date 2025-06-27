NBA／馬刺等三隊選秀評比獲A等 獨行俠選佛雷格只獲B

NBA選秀會在歷經兩天兩輪考驗各隊選人功力後，在今天上午正式落幕，而美國ESPN也在今天針對各隊選秀策略做出評比，其中共有5支球隊獲得「A-」以上的成績，又以老鷹、溜馬和馬刺獲得A的成績最佳。

NBA選秀會今年各隊展開激烈鬥志，最終首輪前三順位球隊獨行俠、馬刺、76人分別選入杜克大學前鋒佛雷格（Cooper Flagg）、羅格斯大學後衛哈波（Dylan Harper）、貝勒大學後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe），三個順位的選擇都被認為沒有太多意外；其中獨行俠在抽中狀元籤後，幾乎可以在不用思考的情況下就選入佛雷格作為今年狀元，因此最終也僅獲得「B」級評價。

反倒是馬刺雖然同樣選入被認為是本屆最好的後衛哈波，不過加上在第14順位補進布萊恩（Carter Bryant）而獲得所有球隊中最高的「A」評價，原因在於布萊恩有機會成為一名優異的3D球員，對於目前陣中已經擁有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、福克斯（De'Aaron Fox）這一內一外的組合下，對於側翼戰力將有相當大的幫助。

6呎9吋的紐維爾以首輪第23順位加入老鷹。 美聯社

而同樣獲得最高「A」級評價的還有在首輪第23順位選入喬治亞前鋒紐維爾（Asa Newell）的老鷹，身為今年首波被邀請入小綠屋中但卻非預測中的樂透區球員，紐維爾被認為是今年選秀會最被低估的前鋒之一，尤其他與剛被交易到老鷹的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）可望組成互補優缺點的禁區組合。

至於今年在冠軍賽搶七大戰鎩羽而歸的溜馬，儘管今年選秀會僅握有兩張次輪籤，不過分別選入瓊斯（Kam Jones）與彼得（Taelon Peter）被認為是做出了最佳選擇，其中23歲的瓊斯將是一名即戰力後衛，甚至在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）歸期未明的情況下，能夠吃下部分後場時間，至於彼得則是一名投籃穩定性出色的搖擺人，有機會在講求分工的溜馬體系中扮演好角色球員工作。

溜馬用兩張次輪籤分別選入瓊斯與彼得。圖截自X

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