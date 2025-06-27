快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺等三隊選秀評比獲A等 獨行俠選佛雷格只獲B

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺用兩枚樂透籤分別選進哈波(左)和布萊恩，獲得ESPN高評價。圖截自官方X
馬刺用兩枚樂透籤分別選進哈波(左)和布萊恩，獲得ESPN高評價。圖截自官方X

NBA選秀會在歷經兩天兩輪考驗各隊選人功力後，在今天上午正式落幕，而美國ESPN也在今天針對各隊選秀策略做出評比，其中共有5支球隊獲得「A-」以上的成績，又以老鷹、溜馬和馬刺獲得A的成績最佳。

NBA選秀會今年各隊展開激烈鬥志，最終首輪前三順位球隊獨行俠、馬刺、76人分別選入杜克大學前鋒佛雷格（Cooper Flagg）、羅格斯大學後衛哈波（Dylan Harper）、貝勒大學後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe），三個順位的選擇都被認為沒有太多意外；其中獨行俠在抽中狀元籤後，幾乎可以在不用思考的情況下就選入佛雷格作為今年狀元，因此最終也僅獲得「B」級評價。

反倒是馬刺雖然同樣選入被認為是本屆最好的後衛哈波，不過加上在第14順位補進布萊恩（Carter Bryant）而獲得所有球隊中最高的「A」評價，原因在於布萊恩有機會成為一名優異的3D球員，對於目前陣中已經擁有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、福克斯（De'Aaron Fox）這一內一外的組合下，對於側翼戰力將有相當大的幫助。

6呎9吋的紐維爾以首輪第23順位加入老鷹。 美聯社
6呎9吋的紐維爾以首輪第23順位加入老鷹。 美聯社

而同樣獲得最高「A」級評價的還有在首輪第23順位選入喬治亞前鋒紐維爾（Asa Newell）的老鷹，身為今年首波被邀請入小綠屋中但卻非預測中的樂透區球員，紐維爾被認為是今年選秀會最被低估的前鋒之一，尤其他與剛被交易到老鷹的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）可望組成互補優缺點的禁區組合。

至於今年在冠軍賽搶七大戰鎩羽而歸的溜馬，儘管今年選秀會僅握有兩張次輪籤，不過分別選入瓊斯（Kam Jones）與彼得（Taelon Peter）被認為是做出了最佳選擇，其中23歲的瓊斯將是一名即戰力後衛，甚至在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）歸期未明的情況下，能夠吃下部分後場時間，至於彼得則是一名投籃穩定性出色的搖擺人，有機會在講求分工的溜馬體系中扮演好角色球員工作。

溜馬用兩張次輪籤分別選入瓊斯與彼得。圖截自X
溜馬用兩張次輪籤分別選入瓊斯與彼得。圖截自X

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

NBA／太陽2筆交易獲選秀「二輪狀元」還換到勇士第41順位

NBA／湖人連2筆交易獲選秀第36順位 得到21歲體能勁爆側翼

NBA／爵士沒試訓仍用選秀第5順位豪賭 貝利：想扮演領袖

NBA／佛雷格成選秀狀元跳針「好興奮」 盼如海綿般吸收經驗

相關新聞

NBA／馬刺等三隊選秀評比獲A等 獨行俠選佛雷格只獲B

NBA選秀會在歷經兩天兩輪考驗各隊選人功力後，在今天上午正式落幕，而美國ESPN也在今天針對各隊選秀策略做出評比，其中共...

NBA／湖人連2筆交易獲選秀第36順位 得到21歲體能勁爆側翼

2025年NBA選秀第二輪今天登場，湖人隊連續發動2筆交易，得到阿肯色大學21歲潛力側翼蒂埃羅（Adou Thiero）。 湖人先用第55順位選秀權加上現金，獲得公牛隊的第45順位。接著再用第4

NBA／里夫斯拒湖人近26億延長合約 明夏追求更高報價

據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）報導，被球迷稱為「村曼巴」的湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）已經拒絕了球隊提出4年8920萬美元（約25.9億台幣）的延長合約

NBA／勇士連兩季二輪「淘寶」 今年欽點澳洲潛力前鋒+大學冠軍後衛

勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）在選秀會第二輪屢有佳作，頗有眼光，包括2023年第57順位選進中鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），去年將第52順位交易給雷霆，

NBA／貝利意外落腳爵士 經紀人否認要前五順位別選他

NBA首輪選秀會在昨天精彩落幕，其中「拒絕試訓的小子」貝利（Ace Bailey）在今天傳出，曾透過經紀人向前五順位球隊...

NBA／太陽2筆交易獲選秀「二輪狀元」還換到勇士第41順位

2025年NBA選秀大會第二輪今天登場，太陽隊動作頻頻，一共完成3筆交易，用第31順位拿下聖約瑟夫大三前鋒弗萊明（Rasheer Fleming），第41順位獲得肯塔基大五射手布雷亞（Koby Bre

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。