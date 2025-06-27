NBA／勇士連兩季二輪「淘寶」 今年欽點澳洲潛力前鋒+大學冠軍後衛

勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy）在選秀會第二輪屢有佳作，頗有眼光，包括2023年第57順位選進中鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），去年將第52順位交易給雷霆，換來華特斯三世（Lindy Waters III），但隨後又重新取得該順位，並選進荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）。

今年選秀會上，小鄧利維再次展現靈活操作，第二輪開始前不到一小時，將原本手中的第41順位交易給太陽，換回第52與第59順位，之後又向上交易，把59順位送給灰熊，換來第56順位。

這一次，勇士先用52順位選進來自澳洲的21歲前鋒圖希（Alex Toohey），隨後用第56順位選進佛羅里達大學冠軍後衛理查德（Will Richard）。

From the Sydney Kings

Alex Toohey 📽️ pic.twitter.com/iMbwZaB4HZ — Golden State Warriors (@warriors) 2025年6月27日

圖希過去兩年效力澳洲國家籃球聯賽（NBL）的雪梨國王隊，身高6呎8吋，臂展接近6呎11吋。他在此次選秀過程中聲勢持續上升，原本不被預期會掉到這麼後段。他在上賽季場均攻下10.5分、3.9籃板與1.5抄截，並獲選NBL的「下一世代新星獎」。

The Golden State Warriors have selected Sydney's Alex Toohey with the No. 52 pick.



A tough, versatile forward who brings feel for the game, consistent motor, length and anticipation on the defensive end. pic.twitter.com/io4pGBVekQ — Jonathan Givony (@DraftExpress) 2025年6月27日

雖然圖希不以爆發力見長，也不是那種一眼就令人驚艷的選手，但技巧全面、對比賽有良好理解力，這與柯爾（Steve Kerr）強調傳導與球感的體系相當契合。圖希擅長推進節奏，不會讓進攻停滯，能打無球，儘管外線投射能力仍需加強，但在選秀聯合試訓表現已讓多支球隊對他未來成長感到更有信心。

值得一提的是，圖希也具備澳洲球員的特性，在防守端非常積極主動，樂於參與防守，這可能讓他在勇士陣中更快獲得信任與上場時間。

勇士用56順位選進佛羅里達大學冠軍後衛理查德。 路透社

另一方面，已經擁有不少後衛的勇士，再度選進來自佛羅里達大學的6呎4吋後衛理查德。球探報告顯示，理查德雖然沒有具備出色的運動能力，但具備橫向移動速度和防守潛力，且擁有三分投射，有機會朝「3D」路線發展，類似卡盧索（Alex Caruso）這類的綠葉球員。加上理查德出自冠軍體系，也是勇士看重的特質。

WELCOME TO THE BAY NCAA CHAMPION WILL RICHARD pic.twitter.com/l0op5hvXv1 — Walker (@ownedby30) 2025年6月27日

Second Round picks who began their careers as Dubs.



Who's next? pic.twitter.com/7BWYLTQHnf — Golden State Warriors (@warriors) 2025年6月26日

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