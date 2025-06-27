NBA／貝利意外落腳爵士 經紀人否認要前五順位別選他

NBA首輪選秀會在昨天精彩落幕，其中「拒絕試訓的小子」貝利（Ace Bailey）在今天傳出，曾透過經紀人向前五順位球隊喊話不要選擇他，否則將不會前往報到，不過最終他卻在首輪第5順位就被爵士選中，這也讓貝利的經紀人在今天出面否認這項謠言。

來自羅格斯大學的貝利，是今年NBA選秀會上僅次於狀元「美國之子」佛雷格（Cooper Flagg）外，最受關注的前鋒球員，極佳的天賦也讓他一度被看好將能在前三順位獲選，不過在選秀前夕貝利先是在體測中身高嚴重縮水，從原本的6呎10吋減為6呎7吋半，之後又拒絕多支球隊的試訓邀請，讓他的選秀行情一度傳出受到影響。

不過昨天的首輪選秀會，最終爵士卻「意外」在第5順位就將貝利選入，之所以被認為是「意外」，最主要原因在於貝利選前婉拒多支球隊試訓後，就一度傳出他只希望為大城市球隊效力，甚至今天還被爆出經紀人庫柏（Omar Cooper）曾通知前五順位球隊不要選擇貝利，否則他將不會前往報到。

在被爵士選中後，貝利也被認為表情一度有點複雜，他在受訪時也坦言，甚至不知道爵士會對他感到興趣，「我只能控制我能控制的事情，我不能控制其他人有他們的想法，但我和我的團隊就是專注於籃球，而其他人就做他們想做的事情，然後一切就這樣發生了。」

而經紀人庫柏也否認了告知前五順位球隊不得選擇貝利的謠言，「每一支球隊都在芝加哥看過他的聯合試訓，他甚至接受了18次的面談，每個人也都接受他體測的結果，但當米契爾（Davion Mitchell）婉拒了暴龍的試訓時，沒有人說什麼，甚至莫布里（Evan Mobley）也沒有為騎士試訓，也沒人批評他，最終騎士還是選擇了他，貝利的選秀前流程的處理方式並沒有任何不尋常的地方。」不過庫柏仍是婉拒回答所有關於貝利與爵士的未來問題。

爵士總裁安吉（Austin Ainge）則表示，對於能選進貝利感到期待，「他很棒，我們能夠和他對他，他也感到興奮，我們都期待一個光明的未來。他的技術非常出色，但在看過很多他的影片後，你會對於他在防守端下的苦工和籃板保護更是印象深刻，他有很多弱側的封阻，這展現他對比賽的熱情和活力。」

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