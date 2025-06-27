NBA／里夫斯拒湖人近26億延長合約 明夏追求更高報價

據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）報導，被球迷稱為「村曼巴」的湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）已經拒絕了球隊提出4年8920萬美元（約25.9億台幣）的延長合約，選擇等待更好的合約報價。

這份延長合約是湖人今夏依現行規定可以提供他的最高報價。報導指出，里夫斯拒絕接受並非與球隊關係不佳，而是策略性的選擇。

現年27歲、未經選秀出身的里夫斯，可說是湖人近年來養成體系的力作，他在前兩年繳出優異成績後，2023年休賽季與湖人簽下4年5400萬美元的合約。目前已經準備進入合約第3年，並在2026-27年賽季握有球員選項。因此，里夫斯計畫在明年夏天提前跳脫合約，成為完全自由球員，在市場上爭取更大的合約。

時常出現在交易傳聞的里夫斯，如今又戰略性拒絕和球團簽延長合約，難免也引發更多想像。特別是在湖人引進唐西奇（Luka Doncic）之後，在未來將以他為主軸的運轉體系之下，里夫斯是否會成為湖人打造陣容的重要交易籌碼，也成了外界一大疑問。

不過里夫斯自己已經多次公開表示，希望能夠長期留在洛城；且據悉，湖人方面對於里夫斯仍有相當高的評價，現階段沒有要把他送走的想法。

「我根本不太關心這些傳聞，」里夫斯日前曾表示，「如果有聽到，大多是我媽來問我，因為她大概一整天都在滑手機看那些東西，就像一般父母會做的那樣。對我來說，這些都不是我能控制的。我希望能留在洛杉磯，如果他們想交易我，那就到別的地方開始新旅程，但就像我說的，我想整個職業生涯都待在洛杉磯。我喜歡這裡，喜歡這些球迷。湖人就是NBA最棒的球隊。」

本季里夫斯例行賽出賽73場，場均20.0分5.8助攻4.5籃板1.1抄截，投籃命中率46%，三分命中率37.7%。不過他在季後賽表現有所下滑，場均16.2分5.4籃板3.6助攻，投籃命中率僅41.1%，三分命中率31.9%。

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