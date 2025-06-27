NBA／太陽2筆交易獲選秀「二輪狀元」還換到勇士第41順位
2025年NBA選秀大會第二輪今天登場，太陽隊動作頻頻，一共完成3筆交易，用第31順位拿下聖約瑟夫大三前鋒弗萊明（Rasheer Fleming），第41順位獲得肯塔基大五射手布雷亞（Koby Brea）。
太陽先用2個未來二輪選秀籤，交易來籃網隊第36順位，再用第36順位和2個未來二輪選秀籤，交易來灰狼隊第31順位並選進弗萊明。
據《亞利桑那共和報》報導，弗萊明身高203公分，大三賽季場均14.7分8.5籃板1.5阻攻，三分命中率39%。他擁有驚人的226公分臂展，防守端具備高度機動性，擅長擋拆順下接球灌籃，也能在外線開火，弱點是控球與組織能力。
弗萊明受訪時直呼，「我人生從來沒經歷過這種事，這對我來說真的太瘋狂了，說真的我不知道該說什麼。」弗萊明接著強調，「就算有什麼地方出錯，比如投不進，你們還是會看到我全力以赴，我會持續拚戰。」
太陽還打包第52和第59順位，得到勇士隊第41順位，選進201公分的射手布雷亞。本季布雷亞NCAA出賽36場，平均有11.6分3.2籃板1.3助攻，三分球命中率高達43.5%。
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