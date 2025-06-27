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NBA／湖人連2筆交易獲選秀第36順位 得到21歲體能勁爆側翼

聯合新聞網／ 綜合報導
阿肯色大學21歲潛力側翼蒂埃羅。 美聯社
阿肯色大學21歲潛力側翼蒂埃羅。 美聯社

2025年NBA選秀第二輪今天登場，湖人隊連續發動2筆交易，得到阿肯色大學21歲潛力側翼蒂埃羅（Adou Thiero）。

湖人先用第55順位選秀權加上現金，獲得公牛隊的第45順位。接著再用第45順位加現金，換回灰狼隊的第36順位，最終選下蒂埃羅。

蒂埃羅身高203公分，運動能力勁爆且臂展213公分，不過投射能力有待加強，本季在NCAA出賽27場，平均得到15.1分5.8籃板1.9助攻，還有1.6抄截，三分球命中率僅25.6%，罰球命中率68.6%。

值得一提的是，蒂埃羅的經紀公司是Klutch Sports Group，執行長是湖人巨星詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul）。

另外，根據《洛杉磯時報》記者透納（Broderick Turner）稍早報導，湖人設法選進克瑞頓大學中鋒卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner），但黃蜂隊在第34順位拿下他。現年23歲的卡克布倫納本季在NCAA，場均19.4分9.0籃板，三分球命中率34%。

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