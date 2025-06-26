NBA／爵士沒試訓仍用選秀第5順位豪賭 貝利：想扮演領袖

爵士隊今天在選秀以首輪第5順位，選進拒絕為任何球隊試訓的貝利（Ace Bailey），爵士籃球事務總裁安吉（Austin Ainge）表示：「我們真的很喜歡這位球員，認為他非常適合我們的體系。」

貝利選後談到第5順位被爵士挑中的過程，「我控制自己能控制的部分，他們有他們的感受。我的團隊和我都專注在籃球，他們（爵士）也做他們正在做的事，事情就是這樣發生的。」

據ESPN選秀專家吉佛尼（Jonathan Givony）的消息，爵士不在貝利偏好的球隊名單之中，但他相信自己能和新隊友相處融洽，「我一旦加入球隊，就會開始投入大量訓練，我本來就是熱愛訓練的人，會激勵隊友們發揮到最好，我想要以年輕球員的身分扮演領袖。」

貝利選秀前的策略受到質疑，他一直被評為是前3順位球員，但他也是所有美國籍新秀當中，唯一從未接受任何球隊試訓的球員。一度傳出他希望效力大城市球隊，因此第6順位的巫師和第8順位的籃網，被推測是他的理想落腳點。

貝利穿鞋身高208公分，具備不俗的投射能力，身材與打法都是當今NBA最受歡迎的「大型側翼」，但他進攻效率不穩定，控球和傳球能力也有待加強。

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