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NBA／楊瀚森20歲生日選秀會圓夢！拓荒者總管解釋為何選他

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸長人楊瀚森。 法新社
中國大陸長人楊瀚森。 法新社

中國大陸長人楊瀚森在20歲生日當天前往紐約巴克萊中心，參加2025年選秀大會。沒想到第16順位就被拓荒者隊相中，成為最大驚奇，拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）提到，2年前就開始觀察楊瀚森。

楊瀚森本季效力CBA青島隊，場均得到16.2分10.0籃板2.8助攻2.7阻攻，擁有優異的長人技能包，加上不錯的傳球視野，被各大選秀網站預測首輪末至二輪初。拓荒者總管克羅寧受訪時強調，不希望提前選人，「但實際上超過第16順位後，我們就不太放心，對我們來說，選到他太重要了。」

克隆寧也說明楊瀚森的優點，「他是我們觀察很久並感到非常興奮的球員。在我們看來，他有非常獨特的天賦，身高216公分，剛滿20歲，技術非常全面，擅長傳球，籃球智商高，能低位也能拉到外線，我們相信他會是不錯的罰球手，也能投進外線。」

克羅寧進一步解釋：「我在今年季後賽注意到一件事，那些成功的球隊對比賽的理解方式。他們的籃球智商、技術及讓彼此變得更好的能力，是贏球關鍵，這正是楊瀚森能帶來的。他的籃球智商非常高，也能讓隊友變得更好，這正是我們要找的球員，能幫助彼此成長，互相提升，這正是他的強項。」

楊瀚森也發文寫道，「20歲的第一天，追夢的故事迎來大結局。曾經腦海裡飄渺的幻想，在今天具象成巴克萊中心耀眼的光芒。這個生日禮物，我很喜歡。但我的征程才剛剛開始，努力紮根，將夢想延續，才是我最重要的使命。」

楊瀚森感謝青島隊、家人朋友、合作夥伴、經紀團隊及喜愛他的球迷，「感謝19歲的楊瀚森，你沒有辜負自己的青春！你好，NBA！我叫Hansen Yang！」

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