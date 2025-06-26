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NBA／佛雷格成選秀狀元跳針「好興奮」 盼如海綿般吸收經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格成為本屆選秀狀元，受訪難掩興奮之情。 路透
佛雷格成為本屆選秀狀元，受訪難掩興奮之情。 路透

獨行俠隊今天在2025年NBA選秀，不意外地以狀元選進來自杜克大學的佛雷格（Cooper Flagg），佛雷格受訪時激動說道：「感覺太棒了，這簡直是夢想成真。」他表示自己選秀時與家人待在一起，是因為只想跟他們分享這份喜悅。

儘管獨行俠抽中狀元籤的機率僅有1.8%，他們仍幸運地脫穎而出，得以挑選這位被廣泛認為是今年選秀最具潛力的球員。獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）表示：「他是世代級的人才，是千載難逢的機會，從上到下，我們整個球隊都為此感到興奮。」

「我覺得他最大的優點是攻守俱佳。」哈里森說，「當一個球員優秀到大家談論他的人格特質，而不是技術時，那他就是能為球隊加分的球員。」哈里森今年2月發動唐西奇（Luka Doncic）驚天交易案引發球迷不滿，如今選進佛雷格，預期將緩解唐西奇離隊後，來自球迷的壓力。

「我真的非常興奮，我真的會一直重複這句話，我很期待成為一塊海綿去學習，被一群名人堂等級的球員包圍，向他們取經。」佛雷格說，「這會是一段不可思議的旅程，我為自己能站在這個位置上感到無比感恩。」

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獨行俠 Cooper Flagg

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