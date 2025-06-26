NBA／2025選秀首輪完整名單！籃網5支籤全自選史上第一隊

獨行俠隊今天在2025年NBA選秀，不意外地以狀元選進來自杜克大學的佛雷格（Cooper Flagg），佛雷格受訪時激動說道：「感覺太棒了，這簡直是夢想成真。」他表示自己選秀時與家人待在一起，是因為只

2025-06-26 14:16