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NBA／2025選秀首輪完整名單！籃網5支籤全自選史上第一隊

聯合新聞網／ 綜合報導
2025年NBA選秀首輪今天在紐約巴克萊中心登場。 路透
2025年NBA選秀首輪今天在紐約巴克萊中心登場。 路透

2025年NBA選秀首輪今天在紐約巴克萊中心登場，佛雷格（Cooper Flagg）毫無疑問以選秀狀元之姿加入獨行俠隊。中國大陸長人楊瀚森第16順位被拓荒者隊選中，成為最大驚奇。籃網隊5個首輪選秀權全部自用，創聯盟新紀錄。明天將進行選秀第二輪。

杜克大學堪稱本屆最大贏家，除狀元佛雷格外，克努佩爾（Kon Knueppel）第4順位獲黃蜂隊青睞，南蘇丹長人馬魯阿奇（Khaman Maluach）則是第10順位被太陽隊相中。

籃網第27順位新秀沃夫（Danny Wolf）。 美聯社
籃網第27順位新秀沃夫（Danny Wolf）。 美聯社

籃網成為聯盟史上首支在選秀首輪選進5名新秀的球隊。第8順位德明（Egor Demin）、第19順位特勞雷（Nolan Traore）、第22順位鮑威爾（Drake Powell）、第26順位薩拉夫（Ben Saraf）、第27順位沃夫（Danny Wolf）。

沃夫獲選時，親哥哥感動落淚的畫面被網友瘋傳，成為一個新迷因。

2025年NBA首輪選秀結果：

1、獨行俠：Cooper Flagg

2、馬刺：Dylan Harper

3、76人：VJ Edgecombe

4、黃蜂：Kon Knueppel

5、爵士：Ace Bailey

6、巫師：Tre Johnson

7、鵜鶘：Jeremiah Fears

8、籃網：Egor Demin

9、暴龍：Collin Murray-Boyles

10、火箭：Khaman Maluach（交易至太陽）

11、拓荒者：Cedric Coward（交易至灰熊）

12、公牛：Noa Essengue

13、老鷹：Derik Queen（交易至鵜鶘）

14、馬刺：Carter Bryant

15、雷霆：Thomas Sorber

16、灰熊：楊瀚森（交易至拓荒者）

17、灰狼：Joan Beringer

18、巫師：Walter Clayton Jr. （交易至爵士）

19、籃網：Nolan Traore

20、熱火：Kasparas Jakucionis

21、爵士：Will Riley（交易至巫師）

22、老鷹：Drake Powell（交易至籃網）

23、鵜鶘：Asa Newell（交易至老鷹）

24、雷霆：Nique Clifford（交易至國王）

25、魔術：Jase Richardson

26、籃網：Ben Saraf

27、籃網：Danny Wolf

28、塞爾蒂克：Hugo Gonzalez

29、太陽：Liam McNeeley（交易至黃蜂）

30、快艇：Yanic Konan Niederhauser

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