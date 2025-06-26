NBA／氣質媽媽成選秀夜亮點！馬刺榜眼盼延續最佳新秀傳統

馬刺隊連2年培養出NBA最佳新秀，包含法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾（Stephon Castle），本屆選秀也希望締造最佳新秀3連霸紀錄，以榜眼籤選進前公牛隊名將哈波（Ron Harper）之子哈波（Dylan Harper）。

哈波成為榜眼後，也期待自己接下馬刺強大新星的衣缽，他受訪時說道：「當你身邊有一群出色的球員時，你就會打出最好的自己。」他也認為，「馬刺擁有非常有潛力的年輕核心，自己已準備好加入其中，並盡力做出貢獻。」

哈波提到從小的夢想就是加入一支有機會衝擊冠軍的球隊，「這支年輕球隊朝正確方向前進，從管理層、器材人員到影片剪輯師，全都非常專業。我很開心能成為這支團隊的一員。」

馬刺目前陣中已有福克斯（De'Aaron Fox）和卡瑟爾2名先發等級的後衛，外界擔心哈波的位置與兩人重疊。不過根據ESPN報導，馬刺高層不擔心位置重疊的問題，他們相信球員最終會在體系中，自然發展出自己的定位。

此外，哈波被選中後接受訪問的影片也引起熱議，但這次哈波不是主角，而是他外型和氣質都很出眾的母親瑪麗亞（Maria Harper）。訪問片段一出，網友們紛紛歪樓：「那是哈波的女朋友嗎？」、「好令人羨慕的基因」、「氣質也太好了吧」。

"I'm feeling EVERYTHING... from crying, to laughing, to being happy"



- Dylan Harper, newest San Antonio Spur 👏 pic.twitter.com/BBtk9b7EPa — NBA (@NBA) 2025年6月26日

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