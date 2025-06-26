快訊

針對女性下手？法國「針刺襲擊」全國已有145人受害

整理包／7月新制上路！線上換護照放寬、家貓可不打狂犬疫苗 別忘登記領錢

Google Pixel 10五大傳聞亮點曝！升級3鏡頭、電量爆升 但卻犧牲2功能

NBA／拓荒者選楊翰森組「死亡5大」？美媒：艾頓即將被交易

聯合新聞網／ 綜合報導
楊翰森。 法新社
楊翰森。 法新社

中國大陸長人楊翰森首輪第16順位被拓荒者隊選中，成為今年選秀夜最大驚奇。不過拓荒者目前陣中已有5位中鋒，選秀專家巴羅（Rafael Barlowe）認為先發的艾頓Deandre Ayton）可能被交易。

楊翰森進入拓荒者後將面臨不小的競爭，目前拓荒者陣中的中鋒有2018年狀元艾頓、去年第7順位的克林根（Donovan Clingan）、威廉斯（Robert Williams III）與瑞斯（Duop Reath），這4人去年都有部分上場時間。

楊翰森上季代表CBA青島隊繳出平均16.2分、10籃板、2.8助攻和2.7阻攻的全能數據。選秀專家巴羅發文表示，「艾頓的交易即將到來，拓荒者是我最沒有想到會選楊翰森的球隊。」

艾頓是拓荒者當家中鋒，上季因傷只打40場，平均得到14.4分10.2籃板，目前只剩1年3550萬美元的合約。值得一提的是，艾頓微博官方帳號發文歡迎楊翰森，「哥們，歡迎你加進球隊！ 讓我們一起喚醒這座城市吧。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

艾頓 拓荒者 Deandre Ayton

相關新聞

NBA／楊瀚森選秀第16順位意外獲拓荒者青睞 中國大陸第9人

中國大陸年輕長人楊瀚森今年向NBA選秀會發起挑戰，儘管會前被預測落點將在第一輪後段甚至是第二輪才會中選，不過最終他卻在首...

NBA／第16順位中選楊翰森也嚇到 金塊內部人士：中國約柯奇

拓荒者隊今天用選秀首輪第16順位，爆冷選進中國大陸長人楊翰森，金塊隊內部人士也直呼他是中國約柯奇（Chinese Jokic）。 楊翰森擁有全能球風，經常被球迷拿來與金塊隊中鋒約柯奇（Nikol

NBA／新核心正式降臨 獨行俠選秀狀元無意外就是佛雷格

2025年NBA選秀會今天在籃網主場巴克萊中心舉行首輪選秀，其中手握狀元籤的獨行俠，無意外的選入來自杜克大學的超級新人佛...

NBA／僅打球5年就獲選 南蘇丹中鋒馬魯阿奇淚灑選秀會

13歲開始打球、16歲就站上世界盃舞台，去年更成為巴黎奧運男籃最年輕參賽選手的杜克大學南蘇丹中鋒馬魯阿奇（Khaman ...

NBA／5冠名將之子哈波成馬刺選秀榜眼 巴哈馬後衛當探花

2025年NBA選秀會今天在籃網主場巴克萊中心登場，在獨行俠以狀元籤選入杜克大學前鋒佛雷格（Cooper Flagg）後...

NBA／選秀第一天完整名單！籃網5首輪全自選史上第一隊

2025年NBA選秀首輪今天在紐約巴克萊中心登場，佛雷格（Cooper Flagg）毫無疑問以選秀狀元之姿加入獨行俠隊。中國大陸長人楊翰森第16順位被拓荒者隊選中，成為最大驚奇。籃網隊5個首輪選秀權全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。