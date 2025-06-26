NBA／拓荒者選楊翰森組「死亡5大」？美媒：艾頓即將被交易

中國大陸長人楊翰森首輪第16順位被拓荒者隊選中，成為今年選秀夜最大驚奇。不過拓荒者目前陣中已有5位中鋒，選秀專家巴羅（Rafael Barlowe）認為先發的艾頓（Deandre Ayton）可能被交易。

楊翰森進入拓荒者後將面臨不小的競爭，目前拓荒者陣中的中鋒有2018年狀元艾頓、去年第7順位的克林根（Donovan Clingan）、威廉斯（Robert Williams III）與瑞斯（Duop Reath），這4人去年都有部分上場時間。

楊翰森上季代表CBA青島隊繳出平均16.2分、10籃板、2.8助攻和2.7阻攻的全能數據。選秀專家巴羅發文表示，「艾頓的交易即將到來，拓荒者是我最沒有想到會選楊翰森的球隊。」

艾頓是拓荒者當家中鋒，上季因傷只打40場，平均得到14.4分10.2籃板，目前只剩1年3550萬美元的合約。值得一提的是，艾頓微博官方帳號發文歡迎楊翰森，「哥們，歡迎你加進球隊！ 讓我們一起喚醒這座城市吧。」

商品推薦