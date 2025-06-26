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NBA／楊翰森也嚇到拓荒者第16順位選他 金塊內部人士：中國約柯奇
拓荒者隊今天用選秀首輪第16順位，爆冷選進中國大陸長人楊翰森，金塊隊內部人士也直呼他是中國約柯奇（Chinese Jokic）。
楊翰森擁有全能球風，經常被球迷拿來與金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）做比較。今年1月他與詹姆斯（LeBron James）王牌經紀人保羅（Rich Paul）簽約，各大選秀網站預測他會在首輪末或二輪初被選中，沒想到今天第16順位就被拓荒者相中，成為本屆最大驚奇。
對於成為第16順位，楊瀚森受訪時直言，「肯定被嚇到了，非常激動。拓荒者去中國看我，是第一支試訓我的球隊，在那裡很開心，試訓經歷很多但很充實。」
NBA資深記者費雪（Jake Fischer）發文提到，拓荒者驚奇選中楊翰森後，金塊隊內部人士發一條簡訊給他「中國約柯奇」。
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