NBA／楊瀚森選秀第16順位意外獲拓荒者青睞 中國大陸第9人

中國大陸年輕長人楊瀚森今年向NBA選秀會發起挑戰，儘管會前被預測落點將在第一輪後段甚至是第二輪才會中選，不過最終他卻在首輪第16順位就被拓荒者隊相中，成為大陸史上第9位在NBA選秀會獲選的球員。

年僅19歲、身高7呎1吋的楊瀚森，在去年就一度傳出有機會向NBA選秀會發起挑戰，不過最終他選擇在CBA多磨練一年，並在本賽季代表青島繳出平均16.2分、10籃板、2.8助攻和2.7阻攻的全能數據，優異的長人技能包加上不錯的傳球視野，也讓他被看好有機會在首輪末段甚至是第二輪前段獲選。

不過在今天的首輪選秀會上，楊瀚森意外在第16順位就獲得拓荒者青睞，成為大陸史上第9位在NBA選秀會獲選的球員，最近一次已是2016年的王哲林與周琦，至於選秀順位最高的則為2002年選秀狀元「移動長城」姚明，而楊瀚森也是繼姚明和易建聯後，史上第3位在首輪獲選的大陸球員。

China's Yang Hansen was in the stands when drafted 🙌



He's headed to the Portland Trail Blazers in a trade with Memphis 🔥 pic.twitter.com/D6sghlRuNK — SportsCenter (@SportsCenter) 2025年6月26日

The scene when Hansen Yang got drafted.



Man shoutout to @Barlowe500 @DraftJunkyJames. The only guys I saw talking about him forever ago. pic.twitter.com/4cdHJXyEPN — Nick Angstadt (@NickVanExit) 2025年6月26日

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