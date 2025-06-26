NBA／僅打球5年就獲選 南蘇丹中鋒馬魯阿奇淚灑選秀會

13歲開始打球、16歲就站上世界盃舞台，去年更成為巴黎奧運男籃最年輕參賽選手的杜克大學南蘇丹中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach），今天在選秀會首輪第10順位被太陽選入，並將與同樣剛被交易過去的杜克學長威廉斯（Mark Williams）攜手奮戰。

來自南蘇丹的馬魯阿奇，從小就以難民身分在烏干達成長，2019年被同樣來自南蘇丹的前NBA球員鄧恩（Luol Deng）向中，在NBA非洲學院展開籃球生涯，2023年他就以16歲之齡跟隨南蘇丹站上世界盃舞台，去年他不僅加入杜克大學，還在夏天成為巴黎奧運男籃最年輕的參賽球員。

而身高7呎1吋、臂展近7呎7吋的馬魯阿奇，也因為優異的護框能力和移動速度優於其他長人，讓他成為今年選秀會最受關注的中鋒，最終他也在首輪第10順位被太陽選入，該選秀權為日前太陽在杜蘭特（Kevin Durant）交易案中從火箭手中獲得，在被唱名那一刻馬魯阿奇更是低下頭激動落淚，而太陽又透過交易與黃蜂換來上賽季遭到湖人退貨的威廉斯，組成年輕的內線組合。

與馬魯阿奇同樣來自杜克大學的威廉斯，去年夏天還曾與獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）一起回到母校給予馬魯阿奇指導，讓馬魯阿奇直呼受益良多，如今兩人也將一同為太陽效力。

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