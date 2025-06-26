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NBA／太陽交易來被湖人退貨的中鋒 選秀第10順位再添南蘇丹長人
NBA選秀會今天登場，太陽隊發動交易，向黃蜂隊換來中鋒威廉斯（Mark Williams），再用第10順位選進來自杜克大學的南蘇丹中鋒馬魯阿奇（Khaman Maluach）。
據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，太陽用今年首輪第29順位，加上2029年首輪選秀籤，與黃蜂隊換來威廉斯。這個2029年首輪選秀權是騎士、爵士和灰狼隊（1至5順位受保護）之中，順位最低的選秀權。
太陽還執行米西奇（Vasilije Micic）810萬美元的球隊選項，在這筆交易中一起被送去黃蜂。米西奇今年2月因諾基奇（Jusuf Nurkic）交易案，被黃蜂送到太陽。
威廉斯今年交易大限前差點被交易到湖人隊，因體檢未過遭到退貨。本季出賽44場，平均得到15.3分、10.2籃板、2.5助攻、1.2阻攻，投籃命中率60.4%。
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