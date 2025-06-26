NBA／拒絕試訓的貝利落腳爵士 黃蜂選入佛雷格隊友

NBA選秀會首輪今天登場，在前三順位無意外的分別唱名佛雷格（Cooper Flagg）、哈波（Dylan Harper）與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）後，第四順位的黃蜂則是選入佛雷格的杜克隊友克努佩爾（Kon Knueppel），創下杜克隊史第3度在前5順位有至少2名球員中選的紀錄。

至於第五順位的爵士，則是選入「拒絕試訓的小子」、羅格斯大學前鋒貝利（Ace Bailey），儘管在選前被認為擁有前3順位的潛力，不過貝利在選秀會前卻婉拒了包括76人等隊的試訓邀約，更一度傳出他希望能夠為大城市球隊效力，讓他被認為可能落腳第6順位的巫師或是第8順位的籃網。

不過最終貝利仍在第五順位就被爵士「攔胡」，將前往鹽湖城效力，上賽季貝利代表羅格斯大學出賽，繳出平均17.6分、7.2籃板、1.3助攻，投籃命中率4成6、三分球命中率3成46的數據。

商品推薦