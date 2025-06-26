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NBA／5冠名將之子哈波成馬刺榜眼 巴哈馬後衛當探花
2025年NBA選秀會今天在籃網主場巴克萊中心登場，在獨行俠以狀元籤選入杜克大學前鋒佛雷格（Cooper Flagg）後，第二、三順位的馬刺與76人也分別如預測的選入前公牛名將哈波（Ron Harper）之子哈波（Dylan Harper）與巴哈馬籍後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。
過去兩年分別選入溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）且最終都拿下年度新秀獎的馬刺，今年在選秀樂透抽籤儀式中幸運抽中榜眼籤，最終他們也在今天選擇來自羅格斯大學的後衛哈波，為年輕核心陣容再添一名可用之兵。
至於第三順位的76人，最終則是選入來自貝勒大學的巴哈馬籍後衛埃奇庫姆，新賽季將成為安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）的左右手，他本賽季在NCAA賽場繳出平均15分、5.6籃板、3.2助攻的亮眼數據。
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